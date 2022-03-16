緬甸軍政府宣布邊境可用泰銖 將啟用多國貨幣取代美元
《四方報》報導，緬甸軍政府資訊部與投資部在14日表示，緬甸將開始接受邊境的貿易交易使用泰銖，並且也在尋求採行類似的計劃，讓這類交易可以使用其他國家的貨幣，例如印度盧比、美元等等。由緬甸軍方控制的政府已經表示，他們也將接受中國的人民幣作為正式的結算貨幣。
緬甸資訊部與投資部的聲明中顯示：「藉由減少對美元的依賴，我們將減輕因為外部地緣政治因素，所導致匯率突然波動的風險，並認為此舉將有助於減少美元升值導致的通貨膨脹。」聲明另外表示，這些安排也將有助於支持經濟復甦，並指出，即使能源價格上漲，緬甸在2022年10月結束的財政年度，國內生產毛額（GDP）應該可以取得成長。
自從緬甸軍方1年前推翻民選政府，並對反對者發動血腥鎮壓以來，緬甸經濟一直下滑，而在廣泛的內亂和支持民主的民兵與少數民族叛軍武裝抵抗的情況下，緬甸難以建立秩序。去年，在匯率暴跌後，緬甸央行曾短暫嘗試將緬元與美元參考匯價掛鉤。這份聲明指控反對人士試圖挑起對銀行和金融體系的不信任，並表示去年的弱勢緬元是「經濟破壞所引起的」。
一開始，緬甸軍方以2020年11月大選舞弊為由，在2021年2月1日發動政變，拘捕了翁山蘇姬以及她領導的全國民主聯盟（National League for Democracy，NLD）成員。在大選中，全國民主聯盟獲得壓倒性勝利，選舉觀察組織也表示，投票反映了緬甸人民的意願。由於政變的緣故，緬甸如今如同國際上的孤兒，雖然被大部分國家孤立，但軍政府仍持鐵腕手段，殺害與拘留行動依然持續。