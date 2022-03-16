《移工曳影》曝人生百態 台灣紀錄片影展推東南亞作品
《四方報》報導，台灣國際紀錄片影展（TIDF）日前公布的三大競賽「亞洲視野競賽」、「國際競賽」、「台灣競賽」入圍名單中，就有來自泰國、越南、柬埔寨、緬甸等地的作品，亦有馬來西亞華裔導演廖克發、緬甸華裔導演李永超新作。此外，今年更與菲律賓策展人合作，規劃了菲律賓專題，將放映40多部相關的長短片。而描繪移工真實生活的《移工曳影》，同樣會在本次影展中獻映。
《移工曳影》的故事內容為一位來自泰國名為Ploy的移工，在新加坡的「叢林妓院」以性工作賺取所得。她所遭受的經驗自白，與來自各國的移工們相似。而從他們的視角看去，那些擁有綠意、充滿歡笑的遊憩之地，其實代表了不堪回首的記憶與諷刺假象。本片靈感來自於一本移工日記，透過視覺化的語彙，彰顯了這個社會不願正視的真實面向。
台灣國際紀錄片影展（TIDF）每兩年舉辦一次，是台灣最大的紀錄片影展，也是紀錄片愛好者最重要的電影盛事，每屆選映來自全世界近150部紀錄片，規劃專業論壇、交流活動，吸引上百位專業影人、三萬以上的觀影人次。
第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至5月15日在光點華山電影館、國家電影及視聽文化中心、臺灣當代文化實驗場C-LAB等地盛大舉行，蒐羅國內外近150部精采紀錄片，期待以多元豐富的內容，拓寬觀眾對紀錄片的想像，詳情請密切關注TIDF官方網站、Facebook專頁及Instagram。