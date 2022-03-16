《初擁》神仙谷拍片釀2死　工作人員不忍了還原當天現場

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3/7早上7點到林口拍攝（製片組為6點），拍攝至下午約一兩點收工後移動至宜蘭飯店，路程約1-1.5小時。到宜蘭後仍有導演、製片、攝影、場務、動作組等幾組成員到隔天現場測試吊鋼絲的狀況。
3/8早上5點半在宜蘭，車程約30-40分鐘，拍攝到當天下午約5點半左右，各組再移動至南投溪頭，車程約3個半至4小時。
3/9早上7點半在溪頭（製片組7點），車程約2-3分鐘，拍攝到當天下午約四點半，當晚一樣住旁邊的飯店，車程約2-3分鐘。
3/10早上5點半在溪頭（製片組5點），車程約2-3分鐘，拍攝到當天下午約五六點，各組再移動至苗栗飯店，車程約兩小時多。
3/11早上7點在神仙谷（製片組6點），車程約50分鐘，拍攝到下午約四點多時發生意外。
而在神仙谷當天現場，原PO強調感受到的是地面真的很滑，穿上溯溪鞋後在某些地面仍然覺得抓地力非常差，「當天在現場看到有腳打滑或真的滑倒的人應該不下十人」。而且高低起伏很大，許多工作人員需要手持十幾公斤到幾十公斤的器材爬上爬下，而最終出事的兩人，就是滑倒後從高度落差20公尺左右的地方墜崖，不幸不治。
原PO透露，整個拍片過程中，現場工作人員的安全措施就是一條繩子，其他像是安全帽、安全扣環、安全繩等等全都沒有，除了溯溪鞋跟現場配置的四名救難隊成員外，「沒有任何其他安全措施」。
原PO最後感慨，「在歐美國家，拍攝現場都會配置一名安全總監，只要任何動作安全總監說No，你就必須要找替代方案。而香港電影在拍攝的時候，也會有專業的保險公司人員在旁邊評估這個鏡頭/動作的風險性，確認一切安全之後才可以動工」。反觀台灣，原PO不禁直言，「當我們過去選擇身在這個圈子卻沒有發聲的時候，所有人都是共犯，但只願這次的悲劇能夠讓勞資雙方都出來檢討，能夠讓未來的業內人士越來越安全」。（編輯：倪浩軒）