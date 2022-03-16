遇視障者也不禮讓！轎車從斑馬線「刷卡」駛過 眾人全怒
真的太誇張！桃園市縣府路日前有位持白手杖的視障者，於綠燈穿越斑馬線時，另一方向同為綠燈的轎車直駛而來，見到視障者仍不禮讓，從斑馬線上「刷卡」於視障者身前疾駛而過，讓視障者抖了一下。雖然沒發生意外，但影片曝光後還是讓網友全都氣炸，直呼「這個不檢舉天理難容！」
YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」分享了這段影片，影片中可以看到一位視障者，在3月10號傍晚6點多穿越馬路時，由於該處路口車流複雜，行人綠燈的同時，也有不同方向的車道亦是綠燈。
不過行人走在斑馬線上，汽車駕駛理應暫停禮讓，更何況遇到的是手持白手杖的視覺功能障礙者，沒想到一輛黑色轎車不讓就是不讓，硬從視障者身前行駛而過，雖然沒撞到，但距離非常近，從影片中可以看到視障者當時抖了一下，似乎有被嚇到。
網友紛紛留言怒轟，「這個不檢舉天理難容，不僅不禮讓視障，導盲杖還差點被汽車輾斷，根本無法想像導盲杖真的斷掉，視障者會多麼無助」、「真的有夠可悲，看到這影片真心覺得台灣的交通環境對弱勢者沒有半點包容」、「有夠缺德」、「台灣行人真可憐，更別說是弱勢族群了」。
根據《道路交通管理處罰條例》，汽車駕駛人駕駛汽車行經行人穿越道，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者不暫停讓行人先通過，可處新台幣2400元以上、7200元以下罰鍰。（編輯：倪浩軒）