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iPhone SE3搶先開箱！實際體驗「5大亮點」超推坑

▲《NOWnews今日新聞》搶先開箱蘋果最新推出的iPhone SE3，分享5大推坑亮點。（圖/記者周淑萍攝）
▲《NOWnews今日新聞》搶先開箱蘋果最新推出的iPhone SE3，分享5大推坑亮點。（圖/記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-16 20:33:53

蘋果在台灣時間3/9推出了iPhone SE3，號稱為蘋果史來最便宜的5G手機，外型上沒有突破的改變，延續了上一代的外型，但載入了旗艦等級的A15晶片和5G行動通訊，起跳價13900元起，手機業界和通路商認為這次iPhone SE3「價格真香啊！」，果然在預購期間就吸引了不少買氣。《NOWnews今日新聞》搶在開賣前實際體驗iPhone SE3，並總結5大亮點，想換機之前先來看看囉！

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▲iPhone SE3。(圖/記者周淑萍攝)
▲iPhone SE3盒裝內容物，依舊充滿環保概念。(圖/記者周淑萍攝)
第1點　機身小巧輕盈

iPhone SE3 4.7吋的小螢幕，機身尺寸為138.4 x 67.3 x 7.3公釐，重量144克，對於經常使用大螢幕的用戶來說，瞬間對於機身重量的釋放有感，同時也解放了另一隻手，帶來絕佳的單手操控體驗，單手就能打字、滑手機、拍照，且小巧的機身方便塞進口袋， 對於經常帶著孩子出遊的家長來說，可以一隻手牽著孩子，另一隻手拿起手機來拍照，不怕手機滑落，使用感更加俐落。

▲iPhone SE3。(圖/記者周淑萍攝)
▲iPhone SE3 小巧機身帶來絕佳的單手操控感。(圖/記者周淑萍攝)
第2點　指紋辨識

熟悉的Home鍵上有Touch ID，透過指紋辨識解鎖，有著老派的復古味道，可是在這防疫世代，戴著口罩無法解鎖，必須拉下口罩或是輸入更老派的密碼解鎖，其實相當不方便，指紋辨識的保留可以讓人擁有更安心快速的解鎖。

▲iPhone SE3。(圖/記者周淑萍攝)
▲iPhone SE3延續上一代的設計，保留Touch ID指紋辨識。(圖/記者周淑萍攝)
第3點　支援5G行動通訊

5G行動通訊勢必是下一代的科技潮流，SE3支援5G訊號，不管現在用不用得到，先買好裝置，哪天如果需要更換到5G訊號，就不需要再另外添購新機。同步與讀者分享5G的下載速度，使用亞太5G訊號，一部1小時46分鐘的電影使用5G下載，大約1分49秒可以下載完成，使用中華電信4G下載大約3分3秒完成，快了將近一半的時間。

▲iPhone SE3。(圖/記者周淑萍攝)
▲iPhone SE3支援5G行動通訊，為目前最便宜的支援5G的iPhone機種。(圖/記者周淑萍攝)
第4點　A15晶片

搭載與iPhone 13系列相同的A15處理晶片，號稱比 iPhone 8 快了1.8 倍，同時也因為A15晶片讓SE3即便只有 1,200 萬像素單顆鏡頭，但透過系統的演算也能帶來不錯的拍攝和遊戲體驗。以人像模式來看，帶來品質不差的虛化效果，同時支援「攝影風格」可以自己細細微調喜歡的拍攝效果，冷色、鮮明、暖色都能手動調整並套用到照片上。夜拍雖然不如iPhone 旗艦機的扎實解析或是Android系統下重手的效果，但還在水準上。

▲iPhone SE3。(圖/記者周淑萍攝)
▲iPhone SE3 配置1200萬畫素單鏡頭，透過A15處理器帶來不俗的拍攝表現。(圖/記者周淑萍攝)
第5點　價格親民

使用旗艦等級的A15晶片，和太空等級鋁金屬、玻璃設計機背材質，支援 Qi 認證的無線充電器，但沒有MagSafe 無線充電功能，IP67 防潑水與防塵效果，並支援5G， 在經典的設計之下帶來全新的核心處理器，美金售價雖然比上一代貴一些，但在台灣價格是比SE2更便宜，64GB 售價13,900元、128GB 售價15,500元、256GB 售價19,000元，相較於上一代價格再便宜了600～1000元，價格直接打進Android中階用戶市場，共有3款顏色，午夜色、星光色、 (PRODUCT)RED。

▲iPhone SE3。(圖/記者周淑萍攝)
▲iPhone SE3有著強大功能，起跳價13,900元，對於想要入手一台5G iPhone的人來說是一個親民的選擇。(圖/記者周淑萍攝)

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