iPhone SE3搶先開箱！實際體驗「5大亮點」超推坑

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iPhone SE3 4.7吋的小螢幕，機身尺寸為138.4 x 67.3 x 7.3公釐，重量144克，對於經常使用大螢幕的用戶來說，瞬間對於機身重量的釋放有感，同時也解放了另一隻手，帶來絕佳的單手操控體驗，單手就能打字、滑手機、拍照，且小巧的機身方便塞進口袋， 對於經常帶著孩子出遊的家長來說，可以一隻手牽著孩子，另一隻手拿起手機來拍照，不怕手機滑落，使用感更加俐落。
第2點 指紋辨識
熟悉的Home鍵上有Touch ID，透過指紋辨識解鎖，有著老派的復古味道，可是在這防疫世代，戴著口罩無法解鎖，必須拉下口罩或是輸入更老派的密碼解鎖，其實相當不方便，指紋辨識的保留可以讓人擁有更安心快速的解鎖。
第3點 支援5G行動通訊
5G行動通訊勢必是下一代的科技潮流，SE3支援5G訊號，不管現在用不用得到，先買好裝置，哪天如果需要更換到5G訊號，就不需要再另外添購新機。同步與讀者分享5G的下載速度，使用亞太5G訊號，一部1小時46分鐘的電影使用5G下載，大約1分49秒可以下載完成，使用中華電信4G下載大約3分3秒完成，快了將近一半的時間。
第4點 A15晶片
搭載與iPhone 13系列相同的A15處理晶片，號稱比 iPhone 8 快了1.8 倍，同時也因為A15晶片讓SE3即便只有 1,200 萬像素單顆鏡頭，但透過系統的演算也能帶來不錯的拍攝和遊戲體驗。以人像模式來看，帶來品質不差的虛化效果，同時支援「攝影風格」可以自己細細微調喜歡的拍攝效果，冷色、鮮明、暖色都能手動調整並套用到照片上。夜拍雖然不如iPhone 旗艦機的扎實解析或是Android系統下重手的效果，但還在水準上。
第5點 價格親民
使用旗艦等級的A15晶片，和太空等級鋁金屬、玻璃設計機背材質，支援 Qi 認證的無線充電器，但沒有MagSafe 無線充電功能，IP67 防潑水與防塵效果，並支援5G， 在經典的設計之下帶來全新的核心處理器，美金售價雖然比上一代貴一些，但在台灣價格是比SE2更便宜，64GB 售價13,900元、128GB 售價15,500元、256GB 售價19,000元，相較於上一代價格再便宜了600～1000元，價格直接打進Android中階用戶市場，共有3款顏色，午夜色、星光色、 (PRODUCT)RED。