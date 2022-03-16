澤倫斯基美國會視訊演說！再籲設禁飛區 全場起立鼓掌
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於美國時間16日上午9點，以視訊連線方式對美國國會發表演說，再次呼籲在烏克蘭上空設立禁飛區，更呼籲美國對俄羅斯採取更多進一步的制裁措施，並強調烏克蘭「一秒鐘都沒有想過要放棄」。而在澤倫斯基演說完畢時，全場美國國會議員紛紛起立報以熱烈掌聲。
綜合外媒報導，澤倫斯基在演說時提到烏克蘭正處於二戰以來最殘酷的戰爭之中，但烏克蘭一秒鐘都沒有想過要放棄。澤倫斯基強調，俄羅斯的攻擊不僅展現在現實層面，也相當於對民主自由的價值觀展開攻擊，更用美國的911事件作為類比，稱同樣是「無辜的人遭到襲擊」。
澤倫斯基也再度呼籲在烏克蘭上空設立禁飛區，更反問全場美國國會議員，「這個要求太多了嗎？」澤倫斯基進一步指出，如果真的不能設立禁飛區，那他希望各國能提供戰機，讓烏克蘭有能力防禦空襲。
澤倫斯基強調自己對國際的援助很感激，但呼籲美國繼續採取更多更進一步的制裁措施，「和平比收入更重要」、「所有美國企業都應該離開俄羅斯市場」，澤倫斯基並呼籲美國總統拜登成為「世界的領袖、和平的領袖」。
澤倫斯基的演說結束後，全場美國國會議員紛紛起立報以熱烈鼓掌。（編輯：倪浩軒）