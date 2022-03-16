她喊「不准吃」遭投訴虐童！社工一見本尊笑翻：超糗

這真的是誤會大了！英國一名女子遭到鄰居指控她「虐童」，原因是常常聽見她對著一名叫做「喬治George」的孩子喊「不准再吃了」，引來社工上門關切，沒想到社工一看見本尊竟然一臉：「你在跟我開玩笑嗎？」真相一出網友全都笑翻了！
這名英國籍女子凱莉Kayleigh在影音平台分享一件此生最搞笑的烏龍事件，表示某天當地的兒童社福機構志工前來敲門，想要關切一位名叫「喬治George」的孩子，因為對方聲稱接獲報案電話，有鄰居聽見她常常喊對著喬治大喊：「你不能再吃了」、「你今天已經吃過了，走開」之類的話，志工擔心喬治有被忽視甚至虐待的情形，因此上門想要了解狀況。
凱莉聽完後對志工表示：「妳想看看喬治嗎？」便引領她上樓，打開房門後志工只見一隻身材有些豐腴的橘白貓懶洋洋地躺在地上，社工一頭霧水地問她：「你在跟我開玩笑嗎？」讓凱莉只好向社工笑說：「『喬治』是一隻貓咪，報案的人應該要打給動物福利單位吧！」而凱莉也在影片中對鄰居解釋：「我沒有忽略我的孩子啦，喬治是一隻非常貪吃的橘貓，牠一天吃三餐還會偷任何零食吃，所以如果聽見我叫喬治走開，請忽略它。」
網友們聽到凱莉的故事後紛紛表示：「天哪，太搞笑了」、「喬治應該一臉問號想知道發生什麼事了」、「其實是喬治打的電話，抱怨妳不讓牠偷吃」，而另外也有人認為：「不過這代表鄰居很熱心，會擔心小孩的安危，是個好鄰居喔」。（編輯：陳珮瑜）