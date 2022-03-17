巷仔內／藍綠初選皆爆爭議　新北大文山議員選情詭譎多變

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地方人士直言，「李珮媜在國民黨最好的時候，叫她出來選，但她都不願意，而是選擇幫忙抬轎、輔選、站台，但國民黨最低迷、沒資源的情況下，卻選擇挺身而出」；反而有新人知道民調能加權100%後，戶口馬上遷進去選區，而當地里長問這位新人，「你知道我是誰嗎？」新人搖搖頭說，「我不知道！」里長則提醒，「你的戶口在我這一里」。
李珮媜指出，黨中央給青年及新人初選民調加權是OK，但時機點不對、民調加權的比例過高，以前最多是加35%且是特例才有，民進黨最多也才加20%；並以準備考試為例，先給題庫看書練習，如今卻雙手一攤說，「不好意思，不考這些（題庫）改考其他」，且剛加進來的同學因為年輕，所以先加50、70分，而每天認真上課的卻沒加到任何分數。
李珮媜說，她很認同洪秀柱在擔任黨主席時的「用壯育青」方式，民進黨也是這樣，且民進黨栽培年輕人的方式，也是先到民代的服務處學習、蹲點後，再鼓勵他們到適合的區域參選；她這一路都在「幫候選人喊凍蒜、幫國民黨喊加油」，而她準備好很久了，只不過是要不要參選而已，且每個人都有自己的選舉方式，最後出線的不曉得是誰，但就是希望是公平的方式。
黃心華表示，針對黨中央通過的直轄市議員提名特別辦法中，青年及新人初選民調加權最高可達100%的方式，表達高度憂心，盼黨要適當的修正；尤其曾為黨奉獻者，應該要在初選的民調上，能獲得加權的機會，而且即使未來有各式各樣新增的加權條件，但各類加權的總上限，應該不能超過100％，因為過度浮濫加權，將導致民調原本的意義喪失。
「新北學姊」蔡畹鎣強調，尊重黨中央的規定，但並不是擁有100%的民調加權，就一定會過關或比較輕鬆，對她而言反而是一種壓力，必須更努力、更用心，讓選民看見身為年輕人的優勢不僅只在年紀，我們也對地方發展有願景、有想法；無論是否初選過關，相信願意參加國民黨初選的夥伴，都是有抱負的一群人，大家團結最重要。