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巷仔內／藍綠初選皆爆爭議　新北大文山議員選情詭譎多變

▲國民黨新北市第9選區的議員初選很熱鬧，包括李珮媜、蔡畹鎣、黃心華及游皓麟等4位的新人，都想爭取黨的提名。（圖／記者陳志仁攝）
▲國民黨新北市第9選區的議員初選很熱鬧，包括李珮媜、蔡畹鎣、黃心華及游皓麟等4位的新人，都想爭取黨的提名。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／特稿

2022-03-17 08:39:41

這次新北市第9選區的議員初選，與歷屆相較，顯得更為激烈，因為藍、綠都有新人高喊「公平」；繼張銘祐向身兼黨主席的總統蔡英文，訴求公平的初選未果，抱憾退出民進黨的初選後，國民黨的李珮媜也針對初選民調的加權，向黨中央喊話，「希望是公平的方式」。

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▲抱憾退出民進黨初選的張銘祐說，如今未能獲得黨中央的支持，辜負了支持者的期待，深感抱歉。（圖／記者陳志仁攝）
▲抱憾退出民進黨初選的張銘祐說，如今未能獲得黨中央的支持，辜負了支持者的期待，深感抱歉。（圖／記者陳志仁攝）
政壇人士認為，國民黨中央給青年及新人的初選民調加權是OK，因為國民黨之前就是沒有給年輕人機會，可是加權最高可達100％，讓很多人很錯愕；此外，也質疑獲得加權100%的年輕人，是否有認同中國國民黨的價值？這些年輕人對中國國民黨瞭解多少？付出多少？甚至對地方瞭解多少？這對資深或一路挺國民黨的黨員很不公平。

地方人士直言，「李珮媜在國民黨最好的時候，叫她出來選，但她都不願意，而是選擇幫忙抬轎、輔選、站台，但國民黨最低迷、沒資源的情況下，卻選擇挺身而出」；反而有新人知道民調能加權100%後，戶口馬上遷進去選區，而當地里長問這位新人，「你知道我是誰嗎？」新人搖搖頭說，「我不知道！」里長則提醒，「你的戶口在我這一里」。

▲李珮媜指出，她與黃心華都只加30%，因此就各自的努力，只要誰的努力夠就出線。（圖／記者陳志仁攝）
▲李珮媜指出，她與黃心華都只加30%，因此就各自的努力，只要誰的努力夠就出線。（圖／記者陳志仁攝）
李珮媜指出，黨中央給青年及新人初選民調加權是OK，但時機點不對、民調加權的比例過高，以前最多是加35%且是特例才有，民進黨最多也才加20%；並以準備考試為例，先給題庫看書練習，如今卻雙手一攤說，「不好意思，不考這些（題庫）改考其他」，且剛加進來的同學因為年輕，所以先加50、70分，而每天認真上課的卻沒加到任何分數。

李珮媜說，她很認同洪秀柱在擔任黨主席時的「用壯育青」方式，民進黨也是這樣，且民進黨栽培年輕人的方式，也是先到民代的服務處學習、蹲點後，再鼓勵他們到適合的區域參選；她這一路都在「幫候選人喊凍蒜、幫國民黨喊加油」，而她準備好很久了，只不過是要不要參選而已，且每個人都有自己的選舉方式，最後出線的不曉得是誰，但就是希望是公平的方式。

黃心華表示，針對黨中央通過的直轄市議員提名特別辦法中，青年及新人初選民調加權最高可達100%的方式，表達高度憂心，盼黨要適當的修正；尤其曾為黨奉獻者，應該要在初選的民調上，能獲得加權的機會，而且即使未來有各式各樣新增的加權條件，但各類加權的總上限，應該不能超過100％，因為過度浮濫加權，將導致民調原本的意義喪失。

「新北學姊」蔡畹鎣強調，尊重黨中央的規定，但並不是擁有100%的民調加權，就一定會過關或比較輕鬆，對她而言反而是一種壓力，必須更努力、更用心，讓選民看見身為年輕人的優勢不僅只在年紀，我們也對地方發展有願景、有想法；無論是否初選過關，相信願意參加國民黨初選的夥伴，都是有抱負的一群人，大家團結最重要。

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