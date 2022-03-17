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iPhone SE3對iPhone 11！只差2600元買哪台　比這就知道

▲iPhone SE3對上iPhone 11各有優缺點，但如果習慣大螢幕可能真的回不去小手機了！(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone SE3對上iPhone 11各有優缺點，但如果習慣大螢幕可能真的回不去小手機了！(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-17 07:43:01

Apple最新、最便宜的5G手機iPhone SE3將在明（18）日開賣，售價1萬3900元起，搭載A15旗艦晶片且支援5G行動通訊，似乎給人「賺到了！」的感覺，但對於想要換機的民眾來說，可以說是陷入天人交戰，因為目前使用雙鏡頭的iPhone 11官網還沒下架，價格來到1萬6500元，兩款價差僅2600元，各有優勢的情況下，不如先問問自己下面5個問題，必要功能的優先順序為何，這樣心中也有個底，再搭配下面兩台手機的比較，就能輕鬆選出心中的手機。

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▲iPhone SE3 PK iPhone 11。(圖/翻攝官網)
▲iPhone SE3和iPhone 11兩台手機價格僅差2600元，讓想換機的民眾難以抉擇。(圖／翻攝官網)
■五大關鍵問題

  1. 喜歡大手機的爽快感，還是小手機的單手操控性？
  2. 需不需要Touch ID解鎖，還是已經習慣用密碼解鎖？
  3. 夜拍、超廣角的拍照需求高嗎？
  4. 近期有5G的需求嗎？
  5. 對於處理器規格有要求嗎？

▲iPhone SE3。(圖/記者周淑萍攝)
▲iPhone SE3即將開賣，售價1萬3900元起。(圖／記者周淑萍攝)
■iPhone SE3勝出部分

相較於iPhone 11，iPhone SE3價格更便宜，擁有5G使用權，配置iPhone最新手機晶片，擁有Touch ID更快解鎖，重量輕巧，能擁有高度的單手操控性。如果這些功能都是吸引換機的優先考量，這樣買 iPhone SE 3真的就是賺到了！

  • 比價格 →iPhone SE3 ：1萬3900元起 、iPhone 11：1萬6500元
  • 比晶片→iPhone SE3 ：A15、iPhone 11：A13
  • 比解鎖→iPhone SE3 ：Touch ID、iPhone 11：Face ID
  • 比重量→iPhone SE3 ：144克、iPhone 11：194克
  • 比行動網路→iPhone SE3 ：5G、iPhone 11：4G LTE
▲iPhone SE3。(圖/記者周淑萍攝)
▲iPhone SE3維持Touch ID解鎖，在防疫期間經常需要戴口罩的日常來說，相當方便。(圖／記者周淑萍攝)
■iPhone 11勝出部分：

iPhone 11價格較高，需要多付2600元，但擁有大螢幕，滑手機打Game的爽度都較高，且拍照的彈性更佳，多了夜拍和超廣角，2年前的晶片，使用落差感受不會太明顯，現階段沒有5G需求，其實選擇iPhone 11也是不錯，畢竟使用相機的需求，遠高過於5G急迫升級。

  • 比螢幕→iPhone SE3 ：4.7吋、iPhone 11：6.1吋
  • 比鏡頭→iPhone SE3 ：單鏡頭，1200萬畫素、iPhone 11：雙鏡頭，皆1200萬畫素
  • 比電量→iPhone SE3 ：最長15小時、iPhone 11：最長17小時
  • 比防水→iPhone SE3 ：IP67，1公尺水下30分鐘、iPhone 11：IP68，2公尺水下30分鐘
  • 比拍照→iPhone SE3 ：攝影風格、iPhone 11：夜間模式、超廣角
  • 比前鏡頭→iPhone SE3 ：700萬畫素、iPhone 11：1200萬畫素
▲iPhone SE3 PK iPhone 11。(圖/記者周淑萍攝)
▲iPhone SE3 (圖左)PK iPhone 11(圖右)的夜拍效果，可以明顯感覺到 iPhone 11解析效果更好。(圖／記者周淑萍攝)
■記者實際體驗心得：「真的回不去了！」

實際將iPhone SE3拿來當主力手機，一換到iPhone SE3第一的感覺就是相當輕巧，放在口袋包包內都不會有太大負擔，回到單手滑手機的順暢感，能俐落的使用手機上的各種功能，很爽快！但遇到要打字或是點選某些功能按鍵時很容易誤觸，擁擠的桌面也需要一點時間適應，結論是：「回不去了！」，如果長時間是大螢幕的使用者，想換iPhone SE3需要一點時間適應期。

▲iPhone SE3 PK iPhone 11。(圖/記者周淑萍攝)
▲iPhone SE3 (圖左)在使用人物模式於低光源下拍攝，膚質和明亮度優過於iPhone 11(圖右)。(圖／記者周淑萍攝)
至於iPhone SE3拍照表現，其實並不差，日光之下顯色都頗為自然紮實，HDR也有適度地表現出來，拍路邊有風在吹的小花也能抓到焦，夜間人物的表現甚至強過iPhone 11，帶來更加溫潤的膚色，虛化效果確實，但在夜拍環境顯得弱勢，畫質油畫感明顯， 解析不夠力。

▲iPhone SE3 實際拍攝。(圖/翻攝官網)
▲iPhone SE3 實際拍攝。(圖／記者周淑萍攝)

▲iPhone SE3 實際拍攝。(圖/翻攝官網)
▲iPhone SE3 實際拍攝。(圖／記者周淑萍攝)



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