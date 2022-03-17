iPhone SE3對iPhone 11！只差2600元買哪台　比這就知道

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- 喜歡大手機的爽快感，還是小手機的單手操控性？
- 需不需要Touch ID解鎖，還是已經習慣用密碼解鎖？
- 夜拍、超廣角的拍照需求高嗎？
- 近期有5G的需求嗎？
- 對於處理器規格有要求嗎？
■iPhone SE3勝出部分
相較於iPhone 11，iPhone SE3價格更便宜，擁有5G使用權，配置iPhone最新手機晶片，擁有Touch ID更快解鎖，重量輕巧，能擁有高度的單手操控性。如果這些功能都是吸引換機的優先考量，這樣買 iPhone SE 3真的就是賺到了！
- 比價格 →iPhone SE3 ：1萬3900元起 、iPhone 11：1萬6500元
- 比晶片→iPhone SE3 ：A15、iPhone 11：A13
- 比解鎖→iPhone SE3 ：Touch ID、iPhone 11：Face ID
- 比重量→iPhone SE3 ：144克、iPhone 11：194克
- 比行動網路→iPhone SE3 ：5G、iPhone 11：4G LTE
iPhone 11價格較高，需要多付2600元，但擁有大螢幕，滑手機打Game的爽度都較高，且拍照的彈性更佳，多了夜拍和超廣角，2年前的晶片，使用落差感受不會太明顯，現階段沒有5G需求，其實選擇iPhone 11也是不錯，畢竟使用相機的需求，遠高過於5G急迫升級。
- 比螢幕→iPhone SE3 ：4.7吋、iPhone 11：6.1吋
- 比鏡頭→iPhone SE3 ：單鏡頭，1200萬畫素、iPhone 11：雙鏡頭，皆1200萬畫素
- 比電量→iPhone SE3 ：最長15小時、iPhone 11：最長17小時
- 比防水→iPhone SE3 ：IP67，1公尺水下30分鐘、iPhone 11：IP68，2公尺水下30分鐘
- 比拍照→iPhone SE3 ：攝影風格、iPhone 11：夜間模式、超廣角
- 比前鏡頭→iPhone SE3 ：700萬畫素、iPhone 11：1200萬畫素
實際將iPhone SE3拿來當主力手機，一換到iPhone SE3第一的感覺就是相當輕巧，放在口袋包包內都不會有太大負擔，回到單手滑手機的順暢感，能俐落的使用手機上的各種功能，很爽快！但遇到要打字或是點選某些功能按鍵時很容易誤觸，擁擠的桌面也需要一點時間適應，結論是：「回不去了！」，如果長時間是大螢幕的使用者，想換iPhone SE3需要一點時間適應期。
至於iPhone SE3拍照表現，其實並不差，日光之下顯色都頗為自然紮實，HDR也有適度地表現出來，拍路邊有風在吹的小花也能抓到焦，夜間人物的表現甚至強過iPhone 11，帶來更加溫潤的膚色，虛化效果確實，但在夜拍環境顯得弱勢，畫質油畫感明顯， 解析不夠力。