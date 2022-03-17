拜登加碼8億美元挺烏！首稱蒲亭戰犯 克宮：不可原諒
俄羅斯揮軍烏克蘭，至今仍未停止對烏克蘭的攻勢，美國總統拜登（Joe Biden）當地時間16日宣布，增加對烏克蘭的軍援，金額達8億美金（折合新台幣約228.14億），同時首次稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）為「戰犯」。
綜合外媒報導，拜登這項宣布是在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向美國國會發表視訊演說之後，軍援內容包括無人機、800組防空系統及9000套反裝甲武器等，使美方在1週內向烏克蘭提供的軍援金額共計達到10億美元。
拜登坦承，這可能是一場漫長而艱困的戰役，但美國將和盟友夥伴一起提供烏克蘭防衛所需，堅定支持烏克蘭人民對抗蒲亭的侵略。
拜登並讚許澤倫斯基的演說深具說服力，展現非凡勇氣為人們發聲，但仍然沒有正面回應澤倫斯基有關設立禁飛區的請求。
在回應記者提問時，拜登也首次稱蒲亭為「戰犯」，對此白宮發言人莎琪則在之後的記者會上表示，拜登的有關說法是「發自內心」，獨裁者如何侵略他國的野蠻行徑，全球有目共睹，但也重申美國國務院對戰爭罪的調查仍在進行中。
對於拜登稱蒲亭為戰犯，據俄媒《塔斯社》（Tass）報導，克里姆林宮發言人培思科夫（Dmitry Peskov）則回應，是「不可接受和不可原諒」的言辭。