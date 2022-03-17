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日本7.4強震！屋內「狂搖50秒」發出巨響　他抖喊：糟糕

▲日本發生規模7.4地震。（圖／翻攝日本氣象廳）
▲日本發生規模7.4地震。（圖／翻攝日本氣象廳）

編輯中心/綜合報導

2022-03-17 08:03:53

昨（16）日日本當地時間晚間23點34分，在福島外海發生7.4級強震，宮城縣、福島縣最大震度達6強，日本氣象廳一度發布海嘯警報，目前已知至少造成2死、92傷；不少網友深夜上傳地震當下畫面，有人將地震長達50秒的影象錄下，屋內劇烈搖晃，狂喊「糟糕糟糕糟糕」。

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原本日本氣象廳發布地震規模7.3，後來上修為7.4，震央在福島縣外海，地震深度也從原本的是60公里，改為57公里，已於清晨5點解除所有海嘯警報；氣象廳也研判，強烈地震區域1週內，恐發生6強或是更強的地震，該起地震有可能為11年前311地震的餘震。

日本網友紛紛將地震當下的影片PO上網，從50秒的畫面中，可以看到該名網友待在屋內，由於地震劇烈晃動，連站都站不穩，狂喊「糟糕糟糕糟糕」、「等等！抱歉」等語，窗戶也因爲猛烈晃動，搖到發出嘎嘎巨響。

也有日本網友在推特分享地震瞬間他在電車上拍下的影像，只見整排扶手狂搖，碰撞車廂發出陣陣聲響，十分嚇人；另外，這起地震也造成1輛東北新幹線，在福島站與白石藏王站之間有車輛脫軌情形，「17節車廂有16節脫離軌道」，所幸乘客、組員皆未受傷。（編輯：孫唯容）


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