名家論壇》吳崑玉／蔡政府的核心難題在於有效管理

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一個國家的戰力，不全來自於他在政治上是不是站對邊？文宣聲量上夠不夠強大？甚至不是其政權的「合法性」，而更多來自其施政的「有效性」。「有效性」的核心，也不是上級長官成天「董之以嚴刑，震之以威怒」，那只會讓基層單位「終茍免而不懷仁，貌恭而不心服」。如果不能面對問題，解決問題，進而建立有效的管理制度，即使把所有幹部都換成「自己人」，也只是把奔車朽索換成了綠色塑膠繩，結果車子還是一上路就成了「跑時解(體)」。
曾經擔任伊拉克多國安全過渡司令部 (MNSTC-I) 和北約伊拉克訓練團 (NTM-I) 指揮官的美軍退役中將JAMES M. DUBIK，最近在美國陸軍雜誌(ARMY)為文，講述「軍隊建設的三個方面」。文中的比喻很有意思，他把整個軍事戰力比喻為一根「長矛」，戰鬥單位是其鋒利的矛頭，民力是矛的木桿，將兩者「綁定」在一起的是政治體系與軍事組織等文武機構。前方的戰鬥部隊訓練再好再鋒利，如果發現自己是孤軍奮戰，後方的政治共同體全在擺爛，連日常的後勤補給都不能及時到位，裝備系統缺乏維護，不能有效運轉，士氣很快就會開始崩解，這場仗照樣打不贏。
談戰略的人都聽過「外行談作戰，內行談後勤」這句老話。但更深層的是「管理」，是包括「產銷人發財」那種現代管理，後勤是什麼？C4I是什麼？從頭到尾就是一套有效的管理系統。而有效管理系統，正是「綁定」好馬與馬車，矛頭與矛身的那條繩索，常常被人忽略，但實際上無比重要。
所以，經歷過藍綠政權爭奪大對抗，兩岸關係冰封又擦邊武鬥，假新聞與認知戰摧殘的蔡政府，現今的根本問題不是「英派」有多強大？政府首長與民代中有多少「自己人」？能夠掌握多少資源？這些關於「人」與「錢」的思考，是承平時期官老爺們的思維。真正的問題是蔡政府至今沒有一套有效管理整個政府的運作系統，神經指揮不到腳跟，力量武裝不到牙齒，光是一個台電、一個桃機，一個國防部，就天天讓她危機處理，頭疼不已，把對美外交和其他方面的成果，全都消磨殆盡。蔡英文的真正危機，根本不是政治問題，而是管理問題、觀念問題、系統問題。現在這個政府，不要說奔車朽索，連如臂使指都有困難，已是該去復健中心報到的等級，這才是蔡政府應該改革的重點。
有人會說，這個政府爛，也不是蔡政府搞出來的，為什麼要她去承擔這個責任得罪一大票官僚？話是沒錯，但這正是歷史的吊詭之處。不管前人如何腐朽，現在這個當口，這個國家領導人就是遇到了，被架上馬車要去打仗了，就不能靠博物館裡的華麗擺飾上戰場，而需要重綁一次結實繩索才能奔馳。大家愛笑崇禎那句「君非亡國之君，臣皆亡國之臣」，但你設身處地想想他的處境。他雖承接了萬曆等朝的腐朽貪腐，但他也有十幾年的時間可以改革朝政，重建控制，任人唯賢，師夷長技，但他全都沒做，只顧著縮膳減樂，出事發發罪己詔，還殺了不是自己人又不聽話的袁崇煥，最後一切還是得由他承擔。
蔡英文的任期已剩不到兩年，對於中華民國民選總統來說，第二任還能有過半的信任與聲望，已屬不易。但現在已進入亂世，她責無旁貸的必須讓台灣這輛馬車跑起來。她也沒有時間把整個系統翻轉重建，只能挑定毛病最多也最關鍵的一、兩個系統，例如能源、國防，全力盯下去徹底改造，清除腐朽，做出典範，那是無比艱鉅的任務，卻也是不得不動手的工作。
再次強調，台灣政府最根本的問題，不是政治問題，而是管理問題。即使位階高如修憲，焦點也不該是18歲公民權，或偷渡法理台獨之類的務虛議題，而是事關整個國家運轉控制能力的實質體制問題。公務員不管多爛也能享有終身保障嗎？立法院就只能當個絆嘴吵架，麵粉水球，勾芡復國的無聊遊戲場嗎？為什麼不能引進現代管理概念，讓各單位有其合理的權利義務，人人皆須克盡職責，信賞必罰，適度、合理、及時的淘汰背刺或偷雞摸狗的豬隊友，讓每個人都能與一群戰友背靠背的通力合作，一起為這個國家盡一份力呢？
我沒有國父那種偉大宏觀的總體解決方案。但我一直覺得，社會上的各種批評指教，不該再僅限於政治上奪權鬥爭這種狹隘思維，而該轉向到怎麼解決現實問題，讓國家社會有效運轉這種實務管理制度的建立。這是個痛苦、麻煩、耗神的苦工，卻也是現今台灣不得不進入的典範轉移進程。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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