美Fed如期升息一碼 台股早盤權值股領軍、大漲430點
美國聯準會（Fed）一如預期升息一碼，美股四大指數上揚，台北股市今（17）日開盤後大漲約430點，來到17368點，重回萬七大關。權值股台積電早盤漲21元，來到579元。聯發科、鴻海等重要龍頭股也回神反彈，分別漲5%與2%。而股王矽力、世芯同樣飆漲停，帶動IC設計族群。另外，矽晶圓、航空股表現也很亮眼。
美國聯邦準備理事會（Fed）如期將基準利率調升1碼，為2018年以來首次升息，並暗示今年還將升息6次，明年升息3次。美股道瓊指數16日上漲518.76點，或1.55%，收34063.10點；標普500指數上漲95.41點，或2.24%，收4357.86點；那斯達克綜合指數上漲487.93點，或3.77%，收13436.55點；費城半導體指數上漲159.83點，或5.03%，收3340.06 點。
受到美股激勵，台北股市今（17）日開盤後大漲約430點，來到17368點，重回萬七大關。權值股台積電早盤漲21元，來到579元，漲幅3.2%。聯電漲近3%，來到52.3元，世界先進漲4%、力積電漲3%多。其他，聯發科漲5%，來到954元。鴻海漲約2%，來到103.5元。
而日月光、國巨、南亞科、旺宏漲2到4%。股王矽力、世芯早盤飆漲停，也帶動IC設計族群，力旺、信驊、譜瑞、金麗科、創意、力智、智原漲5到8%多。另外，矽晶圓概念股中，環球晶、台勝科、中砂漲逾5到6%。航空股華航、長榮航漲約3%。