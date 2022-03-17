青年求職紅海來襲！傳媒主管、醫護工程注新血

人力銀行分析136萬名30歲以下求職會員的行為發現，年輕人「求職大紅海」以門市/店員/專櫃、行政、餐飲服務、工讀為多；年輕人「同儕最競爭」以模特兒、寵物美容、攝助、調酒師、傳媒工作為多；年輕人薪資較高的多為最近3年「求職年輕化」的代表職務，例如媒體出版主管、多媒體主管，3年前，沒有30歲以下的年輕人敢主動應徵媒體出版主管，今年平均每100位應徵媒體出版主管的求職者中，有31位不到30歲。
再過兩個月，約20多萬名大學畢業生即將踏出校門，104玩數據分析2020至2022年每年農曆年後30天，共計136萬名18至30歲求職者主動應徵的職務，完成「年輕人求職大浪」三大排行榜。其中，民生消費產業、電子資訊半導體及製造業的產線製程持續開出大量職缺，不只吸引職場老鳥轉職，30歲以下職場菜鳥也蜂擁而至，往機會多、且不限科系的工作靠攏。不過，既是求職紅海，競爭者眾、月薪也拼，除了國內業務平均月薪可達4萬外，其餘最多3萬，薪資偏低。
此外，「關不住」的年輕人，偏好影視娛樂及實作性高的職務，如模特兒、攝影助理、演員、燈光/音響師。新媒體大行其道衍生出「其他傳媒工作」除了傳統的文字工作者、編輯、腳本撰寫之外，新世代爭還相投入網紅、直播主、遊戲直播、社群小編、數位圖文編輯等，以及潮時尚的調酒師／吧檯人員、以及寵物美容等。徵才企業開出上述職缺，平均每收到100位求職者應徵，超過74位是30歲以下的年輕族群。
而不到30歲的年輕人也勇於挑戰主管職，憑藉醫療或工程專業爭取較高薪資的職務。人力銀行分析最近3年「求職年輕化」的十大職務，其中兩項職務為主管職， 3年前，企業開出媒體出版主管的職缺，30歲以下的應徵者「掛蛋」，今年平均每100位應徵媒體出版主管的求職者中，已有31位不到30歲；小主管竄出的還有多媒體開發主管，3年增加12.9個百分點，年輕化速度擠進前十。
另外，專業不分年紀，醫療、工程、藝術等專業職務，例如職能治療師、物理治療師、專科護理師、藝術品/珠寶鑑價/拍賣顧問/類比IC設計工程師，最近3年也出現求職者快速年輕化的趨勢。