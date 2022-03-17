美升息1碼符預期！股匯齊揚 台幣早盤升逾1角觸28.51元
美國聯準會（Fed）一如市場預期升息1碼、即0.25個基點，美股大漲，美元走軟，台北股、匯市今（17）日是同步走揚，台股大漲逾400點，新台幣兌美元止貶回升，一度回升到28.51元、升值1.15角，目前在28.53元。不過，今日下午央行也將召開今（2022）年首場理監事會議，是否跟進美國升息值得關注。
美國聯準會宣布升息1碼，也是3年多來首度調高基準利率，正式開啟升息循環，而且在今年剩餘6次決策會議都可能會持續升息，讓基準利率逐步回到疫情爆發前水準。而在美國啟動升息後，美股4大指數上揚，台股今日開盤後也大漲430點，來到17368點，重回萬七大關。
不過，美元指數在美國升息後回軟，拉回至98.33附近，亞洲主要貨幣兌美元今日大反彈，韓元目前就升到1223.65韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價也升值來到6.3406價位，而新台幣兌美元今日早盤也升值逾1角。
新台幣兌美元今日早盤一開盤也升破28.6元，以28.59元、升值3.5分開出，在台股大漲逾400點及美元走弱下，新台幣升幅擴大逾1角，一度來到28.51元、升值1.15角，目前在28.53元震盪。不過，匯銀人士認為，美國聯準會展開升息循環帶動，新台幣看升趨勢出現明顯轉變，但即便短線有跌深反彈可能，恐怕也是承接美元的好機會，新台幣仍有可能回貶。