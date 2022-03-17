演小三遭嗆「很想打你」 女星氣炸公開私訊：我可以告你
39歲女星羅巧倫演過多部八點檔，近日在《黃金歲月》裡飾演雪琴，自己離婚後開始搶奪閨密老公，讓不少觀眾恨得牙癢癢。對此，有觀眾私訊她的臉書表示，「我也很討厭你，很想打你」，羅巧倫決定不忍了，公開私訊並反擊網友！
《黃金歲月》收視率高，收看人數眾多且不少人相當入戲，有觀眾私訊羅巧倫表示，「大家都很討厭你，不喜歡你，我也很討厭你，真的太離譜了，小三就是小三啊，是真的很討厭，很想打你」，羅巧倫親自回覆「如果看一個八點檔你都沒有辦法分辨是非，那在這個社會上你到底能做好什麼事情呢？」並表示，希望該網友未來能尊重別人，更重要的是尊重自己的言談，在這個社會上你才有機會成為一個有用的人，強調這則私訊內容足以提告對方。
羅巧倫昨（16）日公開私訊表示，「希望他未來可以成為一個頭腦清楚，不要看了電視就亂了自己的思緒」，她透露自己堅決要PO出來，就是要警惕大家，而期望大家不要也成為「網路霸凌、鍵盤殺手」。網友看後紛紛表示，「真的很有事，可以直接封鎖」、「肯定你演技太好了，看戲看到走火入魔了」、「真的太會演了，看得牙癢癢的」、「辛苦了！遇到走火入魔的，不予置評」。（編輯：薛羽彤）