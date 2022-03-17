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瑪莎拉蒂3煞盼交保！受害人母怒斥有背景：出來恐遭威脅

▲台中海神3煞求交保！受害人母：拜託續押。（圖／翻攝畫面）
▲台中海神3煞求交保！受害人母：拜託續押。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-03-17 10:43:28

台中一名宋姓大學生，先前因行車糾紛，遭開瑪莎拉蒂的張敦量等3人毆打，致重傷命危，昨天（16日）台中地院開庭，雙方律師都請求對宋男的傷勢進一步做醫療鑑定，以釐清是否達到重傷害標準，另外張嫌等3人則當庭向法官請求交保，並對受害者及家屬道歉。

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對此，宋男母親則反駁指出，張嫌等3人都是有背景的人，如果交保出來讓人擔憂，且當時車內證人都還是學生，也可能會被暴力脅迫受到影響，希望可以繼續羈押。

▲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3惡煞圍毆打至重傷，一度命危。（圖／翻攝畫面）
▲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3惡煞圍毆打至重傷，一度命危。（圖／翻攝畫面）
本案發生於2021年11月7日，宋男與同學開車行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，卻遭到瑪莎拉蒂車上的張敦量、李韋霖、陳勁豪等3人，拉出車外毆打，送醫後發現宋男被打到顱內出血，還一度命危；事件發生4天後，3人便被地方法院裁定羈押，後由台中地檢署依殺人未遂、重傷害、傷害與強制罪嫌起訴，但因羈押期將期滿，3人昨天開庭時都在庭上請求交保。

李男與陳男的律師則表示，依行車紀錄器影像可說明，事發當時2人都有上前阻止張男施暴，可證明並無重傷害犯行，從去年至今已羈押4個多月，若再延押可能會超過2人未來的量刑，故請求法官准予2人交保。

宋男的律師則認為，影片可發現，事故一發生，張嫌等人立刻便找來多名朋友到場助陣，顯然是有相關背景，若讓3人交保，唯恐他們會去恐嚇證人，影響未來的證詞。另也提到，除監視器畫面外，現場有多位證人目睹過程，相當重要，並認同檢察官意見，應延長羈押。全案仍待台中地院審理。（編輯：陳苾暐）

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