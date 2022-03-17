瑪莎拉蒂3煞盼交保！受害人母怒斥有背景：出來恐遭威脅

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本案發生於2021年11月7日，宋男與同學開車行經台中市西屯區時，不慎與一輛黑色瑪莎拉蒂「海神」擦撞，卻遭到瑪莎拉蒂車上的張敦量、李韋霖、陳勁豪等3人，拉出車外毆打，送醫後發現宋男被打到顱內出血，還一度命危；事件發生4天後，3人便被地方法院裁定羈押，後由台中地檢署依殺人未遂、重傷害、傷害與強制罪嫌起訴，但因羈押期將期滿，3人昨天開庭時都在庭上請求交保。
李男與陳男的律師則表示，依行車紀錄器影像可說明，事發當時2人都有上前阻止張男施暴，可證明並無重傷害犯行，從去年至今已羈押4個多月，若再延押可能會超過2人未來的量刑，故請求法官准予2人交保。
宋男的律師則認為，影片可發現，事故一發生，張嫌等人立刻便找來多名朋友到場助陣，顯然是有相關背景，若讓3人交保，唯恐他們會去恐嚇證人，影響未來的證詞。另也提到，除監視器畫面外，現場有多位證人目睹過程，相當重要，並認同檢察官意見，應延長羈押。全案仍待台中地院審理。（編輯：陳苾暐）
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