台若跟進升息房貸族壓力增 財長：滾動檢討青安房貸利率
美國聯準會（Fed）升息1碼，我國中央銀行也將於今（17）日下午召開今（2022）年首場理監事會議，是否升息及祭出第5波打炒房措施引關注，不過，一旦升息恐加重青年安心成家購屋貸款、紓困貸款及就學貸款族的壓力，公股行庫是否可能暫緩調高利率？對此，財政部長蘇建榮今（17）日表示，青安貸款利率會進行滾動式檢討，其他貸款公股行庫將視成本結構適當因應。
美國聯準會正式啟動升息，除已宣布升息1碼，今年接下來6次利率決策會議恐怕每次都會再升息，而央行今日下午理監事會議是否跟進升息備受關注，有的認為3月就會跟升息，也有人認為6月才會升息，但立法院財委會昨日已臨時提案，在央行極有可能升息，申請政府政策貸款者壓力可能加大，比如青年安心購屋貸款、紓困貸款和就學貸款等，建議若央行宣布升息，財政部旗下公股行庫暫緩提高利率，為民眾減壓，也避免民眾付不出利息，降低銀行呆帳風險。
財政部長蘇建榮今日赴立法院財委會進行「公益彩券暨統一發票給獎辦法執行情形」進行專題報告，並備質詢，他受訪時則重申青安貸款利率會進行滾動式檢討，對於有立委要求升息後1個月內就要檢討，蘇建榮則回應，將從實務上了解看有沒有可能這樣做。至於其他貸款，蘇建榮強調，公股行庫有資金成本考量，若央行升息，存款利息上升，行庫資金成本相對提高，尊重各公司治理、衡量。
蘇建榮進一步說明，就學貸款是教育部政策，公股行庫予以配合，而且民營銀行也是辦理就學貸款的管道，將尊重教育部決定，在紓困貸款部分，會「盡量做」，目前利率相對低，並會進行滾動式檢討，但仍要考量資金成本問題，行庫將各自檢討成本結構、適當因應。
此外，針對外界關心的物價問題，除了降稅之外，財政部是否還有其他抑制物價的手段，蘇建榮說行政院召集跨部會物價小組，財政部將依照政策配合管控物價。