要選了？突爆「不知道在這位置多久」 陳吉仲這樣解釋
對於雲林縣長選舉，農委會主委陳吉仲今（17）日稍早才稱「一心不能兩用，我的心永遠是在農業部門上面」，但在接受立委質詢時卻突爆「不知道會在這個位置多久」，是否可能會辭職參選？對此，陳吉仲解釋，「我就只有全力替農業部門跟農民做自己該做的事情」，對農民好的事情不要等。
今陳吉仲赴立院經濟委員會，綠委邱議瑩質詢時提及，政府生育給付多給至兩個月，但農保月投保金額1萬200元，33年來從未調整，農民領的生育給付只有2萬400元，與公保相比僅約三分之一，要求農委會研議。
陳吉仲認為，少子化是國安問題，不僅教育單位受到影響，農業部門也會因為勞動力老化跟缺工造成生產影響，當然很樂意配合國家解決少子化問題。
但陳吉仲指出，在生育給付方面，解決之道不是提高至兩個月，應改成1萬200與2萬400元兩種投保金額，並讓農民自由選擇，保費雖增加一倍，但保障也會增一倍，會再精算，並承諾於一個月內研議出來，「因為不知道會在這個位置多久」。
對此，陳吉仲隨後接受藍委楊瓊瓔詢問是否有其他規畫時解釋，只要是對的，對農民好的事不要等，「我就只有全力替農業部門跟農民做自己該做的事情」。
民進黨選對會雲林縣徵詢小組昨針對雲林縣長候選人進行徵詢，被點名可能出戰的立委蘇治芬表示無意願，另名被點名的熱門人選、立委劉建國未到場，但透過臉書說「成功不一定是我，但成功必定有我出力，縣長人選一切交由黨中央徵召推派，一旦人選確定，我定當全力支持、全力以赴，找回雲林人的幸福與進步」。