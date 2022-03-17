中火之亂誰的錯 林靜儀：台中尾巴翹起來是怎麼回事？
中部地區連續2天空品亮紅燈，罪魁禍首是否為中火燃煤救援台灣電力？台中市府會昨為此吵成一團。立委林靜儀臉書今加入戰局，指台中市長盧秀燕面對暫時性空品不良，應採取緊急因應措施，而非一味把責任推給中火。她秀出PM2.5年平均變化圖，「全台在降，台中尾巴那邊翹起來是怎麼回事？」、「市長換人空氣真的換了，換比較糟」。
中部地區近兩日空氣品質極糟，依環保署資料，受風向及地形影響，雲嘉南以北擴散條件較差，易有污染物累積。偏偏自303全台大停電以來，中火燃煤機組扮演全台電力救援角色，台中市議會昨為空污問題火花四射，市長盧秀燕高分貝喊話，要「少數民代不要當中火門神！」環保局長陳宏益也比喻自己若是台電董事長，明明備轉電力足夠還燃煤發電，「還算不算人？」
台中火力發電廠位於龍井區，該區立委林靜儀今（17日）在臉書澄清：「台中火力發電廠依然有3/10完全停機檢修中，另外7/10友善降載減排，並非火力全開。」
林靜儀引用《空污法》第14條：「空氣品質因氣象變異有嚴重惡化之虞時，各級主管機關及公私場所應即採取緊急防制措施」，指出地方政府因應空氣污染，可以限制交通工具使用、公私場所空氣污染物排放，「請問盧市長，您除了把責任推給中火，其他沒有因應作為嗎？」
對於盧秀燕指自己任內空氣品質改善最多，林靜儀拿出過去10年PM2.5全國與台中年平均變化圖，質疑「台中降最多？全台在降，台中尾巴那邊翹起來是怎麼回事？」並打臉盧秀燕：「統計數字很清楚，台中市2016年至2018年的PM2.5低於全國平均，換市長之後，又高於全國平均了。」她諷刺的說：「市長換人空氣真的換了！換比較糟。」