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不願當「喉舌」！俄官媒爆離職潮　蒲亭曾讚好主播也逃難

▲俄羅斯國營電視台第一頻道在直播新聞時，奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）手持反戰標語闖入，引起國際關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯國營電視台第一頻道在直播新聞時，奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）手持反戰標語闖入，引起國際關注。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-17 10:44:19

先前俄羅斯國營電視台發生編輯手持反戰標語，闖入新聞直播節目的抗議行動，不僅引起各國對於俄羅斯打壓國內反戰聲浪的關注外，更引爆了俄國各大官媒的離職潮。

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根據英國《BBC》報導，俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）的一名43歲女編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）14日闖入正在直播新聞的攝影棚，手上還高舉著「不要戰爭」、「不要相信政府宣傳，他們在騙你」的反戰標語，隨後奧斯雅尼可娃便遭到警方逮補，並且罰款3萬盧布（約台幣8000元）。

俄羅斯發動侵烏行動之後，開始嚴格管控國內輿論風向，僅允許宣傳官方版本的對烏侵略訊息，不過仍有不少媒體工作者不願意成為俄羅斯當局的「幫兇」，在奧斯雅尼可娃高舉標語闖入直播後的幾個小時內，就傳出有3人遞交了辭呈。

與奧斯雅尼可娃在同間公司的阿格拉科娃（Zhanna Agalakova）辭去了歐洲特派員的工作。另外，獨立電視台（NTV）也傳出有2名員工離職，包括自2006年就登上主播台的主播吉爾德耶娃（Lilia Gildeyeva），以及任職超過30年的格魯斯克（Vadim Glusker）。還有消息指出，Vesti、《全俄國家電視廣播公司》的記者也正有大批記者離職，不過目前尚未得到證實。


▲曾獲總統蒲亭表揚的知名電視主播吉爾德耶娃（Lilia Gildeyeva）在離境後請辭。（圖／翻攝自推特）
▲曾獲總統蒲亭表揚的知名電視主播吉爾德耶娃（Lilia Gildeyeva）在離境後請辭。（圖／翻攝自推特）
其中最為人矚目的是《今日俄羅斯》（RT）前總編輯巴羅諾娃（Maria Baronova），本月稍早她向《BBC》表示，「蒲亭已經摧毀了俄羅斯的聲譽，經濟也死定了」。《今日俄羅斯》也傳出有部分記者已經遞交辭呈。

在俄羅斯當局箝制媒體言論的同時，國際間也紛紛對「俄國喉舌」祭出制裁，包括禁止《衛星通訊社》（Sputnik）、《今日俄羅斯》在歐洲播送，社群帳號也被封鎖。另外還有親俄新聞工作者也面臨制裁，，包括最大電視台Russia-1脫口秀主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov），以及現任RT總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾呼籲，所有為「俄羅斯大外宣系統」工作的人員盡快離職，否則可能將會因「為戰爭罪行辯護」而遭受國際法制裁。

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