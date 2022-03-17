不願當「喉舌」！俄官媒爆離職潮　蒲亭曾讚好主播也逃難

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俄羅斯發動侵烏行動之後，開始嚴格管控國內輿論風向，僅允許宣傳官方版本的對烏侵略訊息，不過仍有不少媒體工作者不願意成為俄羅斯當局的「幫兇」，在奧斯雅尼可娃高舉標語闖入直播後的幾個小時內，就傳出有3人遞交了辭呈。
與奧斯雅尼可娃在同間公司的阿格拉科娃（Zhanna Agalakova）辭去了歐洲特派員的工作。另外，獨立電視台（NTV）也傳出有2名員工離職，包括自2006年就登上主播台的主播吉爾德耶娃（Lilia Gildeyeva），以及任職超過30年的格魯斯克（Vadim Glusker）。還有消息指出，Vesti、《全俄國家電視廣播公司》的記者也正有大批記者離職，不過目前尚未得到證實。
其中最為人矚目的是《今日俄羅斯》（RT）前總編輯巴羅諾娃（Maria Baronova），本月稍早她向《BBC》表示，「蒲亭已經摧毀了俄羅斯的聲譽，經濟也死定了」。《今日俄羅斯》也傳出有部分記者已經遞交辭呈。
在俄羅斯當局箝制媒體言論的同時，國際間也紛紛對「俄國喉舌」祭出制裁，包括禁止《衛星通訊社》（Sputnik）、《今日俄羅斯》在歐洲播送，社群帳號也被封鎖。另外還有親俄新聞工作者也面臨制裁，，包括最大電視台Russia-1脫口秀主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov），以及現任RT總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾呼籲，所有為「俄羅斯大外宣系統」工作的人員盡快離職，否則可能將會因「為戰爭罪行辯護」而遭受國際法制裁。