落實原民轉型正義 政院拍板《原保地條例》升至法律位階
行政院今（17）日召開院會，會中討論並通過「原住民族保留地管理利用條例」草案，將送請立法院審議，提升現行《原住民保留地開發管理辦法》至法律位階，讓原住民族保留地的法制與管理體系更健全完備，落實保障維護原住民族土地權益。行政院長蘇貞昌表示，過去因為外來政府的殖民心態、威權作法，原住民族在自己土地上失去名字與權力。總統蔡英文上任後誠心誠意一步推動原住民族轉型正義，盼這塊土地更團結。
原民會指出，鑑於過去原住民族保留地之規範僅有法規命令之《原住民保留地開發管理辦法》，對原住民族人土地權益保障尚有不足，故本次立法將其提升至法律位階，希望透過立法保障原住民族的土地權利。
原民會表示，《原住民族保留地管理利用條例》計有35條條文，具體效益包含健全原保地管理體系、回復部落土地、保障族人土地權益、導入部落公共利用法源、解決原鄉建地不足、統籌規劃土地收益等。
原民會表示，後續將積極與立法院朝野黨團協調溝通，期能早日完成修法程序，落實蔡英文對原住民族轉型正義的政策目的。
蘇貞昌表示，原住民族是這塊土地的主人，過去因為外來政府的殖民心態、威權作法，原住民族在自己土地上失去名字與權力。蔡英文上任後誠心誠意一步推動原住民族轉型正義，因為居住在台灣的每一位國人，都應平等和睦相待，政府也會持續努力，讓這塊土地團結。