對美採購AGM-158空對地飛彈卡關？國防部：還沒破局
外交部長吳釗燮昨日表示，美國將宣佈對台軍售，立委關切是否為AGM-158 聯合空對面遙攻飛彈（Joint Air-to-Surface Standoff Missile）。對此，國防部副部長柏鴻輝今（17）日表示，此案仍在進行中，他無法說明，但還未破局。
立院外交及國防委員今日審查國防部函送「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等5項法案，立委江啟臣、溫玉霞與廖婉汝等關注美國對台軍購，是否為我國對美爭取AGM-158飛彈，柏鴻輝說此案仍在正進行中，這牽涉到詳細的機密，他無法報告，但還沒破局。
台海安全研究中心主任梅復興梅復興日前曾在臉書發文表示 ，空軍自2014年開始向美爭取購買F-16戰機可用的AGM-158飛彈，性能特點為射程長，分為基本版200海浬、增程版500海浬等兩種，同時具低雷達截面與低紅外線訊號的匿蹤特徵。梅復興認為美國至今不願出手卡在台美互信。
AGM-158飛彈使用單位包括美國、芬蘭、波蘭與澳洲等國空軍，日本升級版本的F-15J戰機也將整合AGM-158飛彈發射能力。AGM-158射程達370公里以上，射程涵蓋中國大陸沿海重要軍事據點，具備源頭打擊能力，傳聞這也是美方不願明確表態售台的關鍵因素之一。