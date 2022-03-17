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立委建議成立物價平穩基金　財長：會反映給政院物價小組

▲有立委建議成立物價平穩基金， 財政部長蘇建榮表示，會把意見反映給行政院物價平穩小組。（圖／資料照，記者葉政勳攝 ）
▲有立委建議成立物價平穩基金， 財政部長蘇建榮表示，會把意見反映給行政院物價平穩小組。（圖／資料照，記者葉政勳攝 ）

記者顏真真/台北報導

2022-03-17 11:19:10

美國為抑制高通膨已升息一碼，台灣物價上漲壓力也大增，最高可能來到2.5%，今（17）日在立法院財委會國民黨立委賴士葆建議成立「物價平穩基金」，對此，財政部長蘇建榮承諾會在行政院物價穩定小組反映這意見，只是據他了解過去也有類似基金，後來運作成效不好，後來就沒再做，而且這還是要編預算，並由歲出來做，要再跟主計處了解可能性。

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立委賴士葆今日質詢時提到，為穩定物價，財政部調降大宗物資稅率，補貼了120多億元，既然政府去年中央政府稅收超徵3000多億元，有學到物價一直漲，雖然主計總處希望今年物價能在1.9%，但看起來今年有可能最高會達到2.5%，物價一直漲老百姓很有感，要不要乾脆把稅收超徵部分拿一部分出來，成立「物價平穩基金」。

對此，財政部長蘇建榮則表示，整個物價是由行政院物價穩定小組在運作，未來怎麼規畫，財政部都會配合物價小組相關規畫，如果有需要的話，當然，就必須由歲出部分來進行，還是要編預算。

此外，蘇建榮也提到，就他了解，過去好像也有一些物價平穩基金，早期也有類似運作模式，後來成效不好，後來也就沒有再做，不過，既然立委提到這個，「我們會在物價小組裡去反映這個意見」。

賴士葆則希望財政部可以主動提出，中央政府稅收超徵及吸收一部分平抑物價的補貼，都可全都放進基金裡，也可長期運作，當台灣社會物價非常大幅度波動，就可開始啟動，連經濟部凍漲油價補貼的部分，也都可以放進去物價平穩基金中。

對於立委的建議，蘇建榮說會把意見帶回去，並請相關參與同仁特別是次長，在適當時機委員意見反映給行政院物價穩定小組，只是財政部基本上是負責歲入部分，設立基金要歲出處理，因此要再跟主計總處了解可能性。

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