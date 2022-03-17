全家夠狂！零食、衛生棉半價 「這物」必搶：一箱一箱搬
超商買一送一火力不停歇，全家公開本周最新LINE好友優惠，再度引起鄉民關注。除了哈根達斯品脫杯2件6.6折，最吸睛的則是巧克力牛奶330ml買一送一，眼尖網友表示：「群組前幾天就看到很多人一箱箱的訂巧克力牛奶」。還有人加碼揪出隱藏優惠，指定高單巧克力、衛生棉、零食全都半價，其中黑松汽水10元更是一大省錢亮點。
全家超商昨（16）日在LINE宣布最新好友優惠，促銷商品包括哈根達斯品脫杯2件6.6折、光泉巧克力牛奶買一送一，330ml包裝折後價約13元，立刻吸引精打細算的網友注意，還有人抱怨「跑很多家都看不到該包裝巧克力牛奶」，其他人則建議可以詢問店員能不能幫訂，「群組前幾天就看到很多人一箱箱的訂巧克力牛奶」。
不只LINE好友享優惠，有網友挖出其他鮮少人注意的強打活動，即日起至4月5日眾多品項單件半價，其中包括多款高單價進口巧克力，原先破百元的Trapa巧克力片、M&M巧克力、Truffettes巧克力圓脆片、德芙盒裝巧克力，都是買1件就5折，現省一半。
此外，原價99元的指定衛生棉祭出任選買一送一，包括夜用衛生棉也在列，單包不到50元讓女性直呼划算。多款巧克力、餅乾、糖果也是買一送一，平均單件玉米脆餅15元、盒裝美祿35元，其中黑松汽水折後只要10元，讓行動派網友大推：「搬了一箱黑松汽水效期到7月」。