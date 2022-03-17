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全家夠狂！零食、衛生棉半價　「這物」必搶：一箱一箱搬

▲全家祭出數十款商品單件半價或買一送一，網友熱議巧克力牛奶半價整箱搬。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家祭出數十款商品單件半價或買一送一，網友熱議巧克力牛奶半價整箱搬。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-17 11:16:412022-03-17 11:27:17

超商買一送一火力不停歇，全家公開本周最新LINE好友優惠，再度引起鄉民關注。除了哈根達斯品脫杯2件6.6折，最吸睛的則是巧克力牛奶330ml買一送一，眼尖網友表示：「群組前幾天就看到很多人一箱箱的訂巧克力牛奶」。還有人加碼揪出隱藏優惠，指定高單巧克力、衛生棉、零食全都半價，其中黑松汽水10元更是一大省錢亮點。

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全家超商昨（16）日在LINE宣布最新好友優惠，促銷商品包括哈根達斯品脫杯2件6.6折、光泉巧克力牛奶買一送一，330ml包裝折後價約13元，立刻吸引精打細算的網友注意，還有人抱怨「跑很多家都看不到該包裝巧克力牛奶」，其他人則建議可以詢問店員能不能幫訂，「群組前幾天就看到很多人一箱箱的訂巧克力牛奶」。

▲全家公布3月20日前的會員優惠，其中以巧克力牛奶買一送一最搶眼，箱購300元被狂搬。（圖／取自批踢踢）
▲全家公布3月20日前的會員優惠，其中以巧克力牛奶買一送一最搶眼，箱購300元被狂搬。（圖／取自批踢踢）
不只LINE好友享優惠，有網友挖出其他鮮少人注意的強打活動，即日起至4月5日眾多品項單件半價，其中包括多款高單價進口巧克力，原先破百元的Trapa巧克力片、M&M巧克力、Truffettes巧克力圓脆片、德芙盒裝巧克力，都是買1件就5折，現省一半。

▲網友分享半價專區先搶高單價巧克力，原價破百元的商品，買1件價格現砍一半。（圖／翻攝全家）
▲網友分享「單件半價」專區先搶高單價進口巧克力，原價破百元的商品，買1件價格現砍一半。（圖／翻攝全家）
此外，原價99元的指定衛生棉祭出任選買一送一，包括夜用衛生棉也在列，單包不到50元讓女性直呼划算。多款巧克力、餅乾、糖果也是買一送一，平均單件玉米脆餅15元、盒裝美祿35元，其中黑松汽水折後只要10元，讓行動派網友大推：「搬了一箱黑松汽水效期到7月」。

▲網友挖出鮮少人注意的買一送一專區，夜用衛生棉單包不到50元、黑松汽水10元、玉米脆餅15元、盒裝美祿35元省不少。（圖／翻攝全家）
▲網友挖出鮮少人注意的買一送一專區，夜用衛生棉單包不到50元、黑松汽水10元、玉米脆餅15元、盒裝美祿35元省不少。（圖／翻攝全家）

 

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