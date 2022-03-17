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農會法修法挨批干涉自治　陳吉仲：業務龐雜需學者專家

▲今（17）日農委會主委陳吉仲說明，全國農會業務龐雜，需學者專家強化專業，縣市基層農會不會調整。（圖／記者許若茵攝，2022.3.14）
▲今（17）日農委會主委陳吉仲說明，全國農會業務龐雜，需學者專家強化專業，縣市基層農會不會調整。（圖／記者許若茵攝，2022.3.14）

記者許若茵／台北報導

2022-03-17 11:20:46

為避免賄選歪風，農委會推動《農會法》修法，且為強化效能，擬修正讓中央可指派專業理事參與全國農會，卻遭外界質疑是介入農會自治。今（17）日農委會主委陳吉仲說明，全國農會業務龐雜，需學者專家強化專業，縣市基層農會不會調整。

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農委會推動《農會法》修法，其中擬增訂中央主管機關得加派專業理事參與中華民國農會，其指派名額不得超過理事總人數的三分之一，以協助、監督各項業務之推動，提升經營及輔導下級農會、服務農民的專業性。不過外界認為，此舉恐損害農會自治精神。

陳吉仲強調，《農會法》修法希望能端正選風，讓農會選舉相關罰則與審查速度能比較《選罷法》速審速決，也能提升競爭力。針對外界質疑，《農會法》修法將增訂指派中央主管機關可加派專業理事，恐干涉農會自治，陳吉仲解釋，這是針對全國農會，縣市基層農會不會調整。

陳吉仲進一步指出，日韓皆有類似制度，全國農會業務龐雜，包含保險、行銷，甚至要與國外聯繫，都需要學者專家，且農委會近年推行的所有重大政策業務，包含保險有農業保險、農民職災、退休儲金，還有許多產銷調節，都需要專業學者專家協助，發揮農會功能。

陳吉仲也提到，全國農會資產超過一百多億，希望這些資產可以更上軌道，並避免少數可能違反相關規定情事，為讓整體農業邁步向前走，呼籲大家支持《農會法》修改。

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