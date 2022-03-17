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掃墓民眾被大火吞噬　燒成焦屍

▲目前進入掃墓季節，各地公墓都可見到焚燒紙錢及雜草的煙霧。(圖／李天生提供2022.3. 17)
▲目前進入掃墓季節，各地公墓都可見到焚燒紙錢及雜草的煙霧。(圖／李天生提供2022.3. 17)

記者柳榮俊/台中報導

2022-03-17 11:23:18

進入掃墓季節，台中市北屯區第30公墓(11)日中午一名男子掃墓，卻不慎遭大火吞噬，雖然警消獲報後緊急前往該處，但該名男子已經不幸燒成焦屍，市議員李天生表示，這是台中市連續2年發生掃墓民眾被大火吞噬事件，要求市府重視市民掃墓安全，全力加強防範，不要再發生類似案件。

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李天生表示，接獲民眾反映，許姓民眾11日上午夥同兄弟共3人前往北屯區東山路二段第30公墓掃墓，疑似在焚燒冥紙時不慎引燃雜草，大家見狀分頭進行滅火，當事人可能吸入過多煙霧，窒息倒地，遭大火燒死，家屬抱怨，當地為山坡地，地勢陡峭，當事人跳下坡地企圖滅火跌倒，才發生不幸。


李天生指出，去年2月間石岡第4公墓發生一名男子在掃墓時，遭到大火燒成焦屍，今年歷史重演，實在值得檢討，目前進入掃墓季節，要求市府提出具體防制措施，包括事前協助清除雜草、提供水袋、加強宣導等，甚至可以考慮動用無人機加強監控，避免發生意外；此外，台中市不少公墓位處山區，地勢高低不一，民眾掃墓有安全顧慮，特別需要加強宣傳防範。


台中市消防局勤務中心於11日上午1229分獲報，大坑地區第30公墓發生雜草火警，立即派遣東山、新社分隊共514人前往全力灌救撲滅火勢，事後在現場驚見一具焦黑的男性屍體。


警方調查，由於是大面積火警，濃煙密布，兄弟3人分頭撲滅火勢，其他2人並沒有發現死者發生意外，家屬們對本案並沒有異議，至於死亡原因，已報請檢察官釐清中。


李天生提醒，距離清明節還有半個多月，但台中市公墓火警數量已逐漸增加，同時公墓常因水源不足，救援困難，容易延燒到旁側的農作、房舍及車輛；清明節有「國定縱火日」的稱號，公墓火警頻傳，消防隊員疲於奔命，並且威脅掃墓民眾的安全，如何加強防範，值得市府重視。


消防局說，為防範公墓火警，特訂「清明期間強化消防安全整備工作執行計畫」，於319日起至45日期間，加強宣導清明掃墓『42記得』等防火注意事項，並於假日期間派員進駐、巡邏、發放小水帶及宣傳單，提升民眾防災意識。

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