掃墓民眾被大火吞噬　燒成焦屍

進入掃墓季節，台中市北屯區第 30 公墓 (11) 日中午一名男子掃墓，卻不慎遭大火吞噬，雖然警消獲報後緊急前往該處，但該名男子已經不幸燒成焦屍，市議員李天生表示，這是台中市連續 2 年發生掃墓民眾被大火吞噬事件，要求市府重視市民掃墓安全，全力加強防範，不要再發生類似案件。

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李天生表示，接獲民眾反映，許姓民眾 11 日上午夥同兄弟共 3 人前往北屯區東山路二段第 30 公墓掃墓，疑似在焚燒冥紙時不慎引燃雜草，大家見狀分頭進行滅火，當事人可能吸入過多煙霧，窒息倒地，遭大火燒死，家屬抱怨，當地為山坡地，地勢陡峭，當事人跳下坡地企圖滅火跌倒，才發生不幸。

李天生指出，去年 2 月間石岡第 4 公墓發生一名男子在掃墓時，遭到大火燒成焦屍，今年歷史重演，實在值得檢討，目前進入掃墓季節，要求市府提出具體防制措施，包括事前協助清除雜草、提供水袋、加強宣導等，甚至可以考慮動用無人機加強監控，避免發生意外；此外，台中市不少公墓位處山區，地勢高低不一，民眾掃墓有安全顧慮，特別需要加強宣傳防範。

台中市消防局勤務中心於 11 日上午 12 時 29 分獲報，大坑地區第 30 公墓發生雜草火警，立即派遣東山、新社分隊共 5 車 14 人前往全力灌救撲滅火勢，事後在現場驚見一具焦黑的男性屍體。

警方調查，由於是大面積火警，濃煙密布，兄弟 3 人分頭撲滅火勢，其他 2 人並沒有發現死者發生意外，家屬們對本案並沒有異議，至於死亡原因，已報請檢察官釐清中。

李天生提醒，距離清明節還有半個多月，但台中市公墓火警數量已逐漸增加，同時公墓常因水源不足，救援困難，容易延燒到旁側的農作、房舍及車輛；清明節有「國定縱火日」的稱號，公墓火警頻傳，消防隊員疲於奔命，並且威脅掃墓民眾的安全，如何加強防範，值得市府重視。