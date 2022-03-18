名家論壇》黃創夏／美國回來了！侵略者的輓歌

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烏克蘭給了世界一個新的啟示錄：原來俄羅斯沒有這麼強、原來弱國真的可以靠堅定的反抗意志，粉碎侵略者的野望！
除了烏克蘭的抵抗意志之外，世人也在其中看到了戰爭又進入了另一種新的模式，「美國不出兵，只出手」，就讓侵略者承受不了，讓獨裁者高奏輓歌。
這一場戰爭的面貌逐漸清晰了，美國和北約雖然沒有正式出兵，但他們面對侵略者的行動，在烏克蘭人的奮勇抵抗精神感召之下，迅速的團結，而在「美國回來了」現代化高科技的軍武科技輔助下，俄羅斯的坦克閃電戰，無用武之地。
根據CNN等美國媒體的揭露，美國參謀主席聯席會議主席密利將軍，在波蘭與烏克蘭的邊境之上，並不是處理「調度援助物資」這樣的後勤跑腿工作，密利根本就是這場戰爭的眼睛和大腦。
據歐美媒體批露：美國和北約在電子干擾與偵查技術的領先能力徹底發揮，無人機並未進入烏克蘭的空域，只是在密利進駐的波蘭一個神祕美軍基地之「AI作戰指揮部」指揮下，大量部署在烏克蘭外的北約境內盤旋，但已經足以癱瘓掉俄羅斯大軍的通信和指揮系統，俄軍因此陷入支離破碎、各自為戰的窘況。
而無人機蒐集到的情資，都直接傳送到德國的北約作戰通信中心，立刻透過加密網路傳送到華盛頓五角大廈的AI超級電腦進行運算，不到一個小時就把運算結果直接傳送到第一線的烏克蘭作戰部隊，精準的打擊俄羅斯的坦克、戰機和狙殺普丁親信的戰場指揮官。
這場戰爭因此正在被稱為「透明戰爭」，在美國高科技的「出手」之下，不用「出兵」，侵略獨裁者就吃不消了！
這樣的情勢，對未來國際發展具有絕對的指標意義：
雖然拜登和他的團隊，少掉了川普時代那種西部警長的快意恩仇和乾脆俐落，老謀深算與運籌帷幄在關鍵時刻仍扭轉了世界局勢，讓「邪惡軸心」膽顫心寒！ 這個以俄羅斯、中國、伊朗和北韓沆瀣一氣的反民主獨裁政權，總以為自己可以利用自己的資源、市場和霸道，對世界予取予求，而世界主流國家承平日久，一盤散沙，「邪惡軸心」的兩大領導人普丁和習近平，對著世界頤指氣使，不可一世！ 但美國回來了，真的回來了，而促成美國這個世界警長再度登上舞台的兩大「功臣」，正是普丁和習近平！
因為普丁，原本同床異夢的北約和歐盟快速團結起來，感受到不振奮必亡的壓力，從原本馬克宏口中「腦死」的狀態快速復健當中，當然，北約和歐盟依靠的最有力老大哥：就是美國！
因為習近平的霸道擴張，南海的張牙舞爪，激起了東南亞各國的同仇敵慨、也讓印度、澳洲、日本和美國唇亡齒寒共組聯盟，而習近平對台灣的野望與對香港的粗暴，激起了全球對台海安危的關切，還有台積電晶片帶來的各國和台灣必是生死與共的自覺，印太地區也團結起來了，連一直搖擺的南韓，都透過大選宣告要親美逆中了。
「美國回來了！」這句拜登當選就到處高喊了一年多的口號，如今在普丁和習近平的協助之下，順利達標！
面對新的國際情勢，持平來說，不以人廢言，趙少康那一句「烏克蘭給我們的啟示，就是弱者不要去刺激強者！」其實也是有幾分道理的。
問題在於趙少康和國民黨內的附和者，他們沒有搞清楚的是，「弱者」和「強者」不能只有比大小！
全民一心、眾志成城、反抗侵略的意志和決心，烏克蘭是強者、俄羅斯是弱者！
得道多助、自助人助、站在全球自由民主那一方，烏克蘭是強者、俄羅斯是弱者！
以小博大、化整為零、抗戰士氣高昂與軍民一體，烏克蘭是強者、俄羅斯是弱者！
洞若觀火、精準掌握、有歐美最先進的戰場科技，烏克蘭是強者，俄羅斯是弱者！
像俄羅斯和中國這種已經和現代化社會遠遠脫節、缺乏「去中心化」的蓬勃開放多元社會、獨裁者幻想與幻聽而專斷獨行、現代化科技只會偷皮毛而欠缺紮根底子，這樣的「實質弱者」，真的不該隨便去刺激「廣義的強者」！
烏克蘭反侵略戰爭，全世界更看到了真正的「唯一強國」回來了，正是拜登就任時所說的「美國回來了」，普丁正是團結歐洲的凝固劑、習近平則是團結亞洲的催化劑！
自以為「最有國際觀」的國民黨諸公與諸婆們，大勢所趨，你們看懂了嗎？
●作者：黃創夏／資深媒體人
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