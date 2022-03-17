不當靠爸族！黃仲崑兒子嫌棄同房　寧跟溫貞菱睡一起

公視實境節目《阮三个》第三季由楊貴媚帶領主廚施名帥、小幫手温貞菱與林柏宏共同主持，本週邀請黃仲崑與黃遠父子檔、萬秀洗衣店祖孫檔入住民宿。黃仲崑分享與黃遠之間的父子情，坦言真的很奧妙；楊貴媚見萬秀祖孫情為之動容，憶起自己阿公哽咽感嘆「有遺憾」。





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▲楊貴媚（右）與黃仲崑合作多次有好交情，戲稱他為「我的老情人」。（圖／公視提供）

黃仲崑過去曾多次與楊貴媚有過戲劇合作，這次與兒子黃遠一同入住民宿，看到許久不見的好友便上前熱情擁抱，楊貴媚也戲稱他為「我的老情人」。節目中黃仲崑分享與兒子的相處，提起在黃遠的小時候，喜歡拎著他到處跑，但長大後就不跟了，「這幾年他找到自己的位子跟形狀以後，他才比較認我，很怕被形容為靠爸族；現在反而常被人家說『你是黃遠的老爸』，我自己也很喜歡」，言談間透露身為父親滿滿的驕傲與喜悅。





黃仲崑坦言父子之間的感情真的很奧妙，還加碼爆料：「在來民宿之前，製作單位要安排房間，我說同一間房間OK啊，結果他（黃遠）竟然回覆『可以不要的話盡量不要』」，黃遠一聽趕緊解釋：「我是連跟朋友出去，都會希望能盡量自己一間」，黃仲崑反問如果跟温貞菱一間要不要？黃遠竟回答可以，顯露與温貞菱合作戲劇培養出來的好感情。





▲楊貴媚（左）跟著萬秀阿公（中）一起做早操。（圖／中視提供）

▲萬秀洗衣店阿公（中）在民宿上演時尚走秀。（圖／公視提供）

萬秀洗衣店阿公張萬吉、孫子張瑞夫祖孫檔入住民宿三天兩夜，張瑞夫透露這也是他首次與阿公單獨出遊，過程欣賞台東美麗海景，還在民宿集體做早操、上演時尚走秀。看他們和諧的親子關係令楊貴媚為之動容，憶起自己過世的阿公不禁哽咽說道：「我跟我阿公的感情很好，但是我來不及帶他出來玩，心裡有一點遺憾，所以這次看到他們祖孫倆一起來玩，真的很感動！」





節目自開播後便收到許多網友敲碗，表示希望能有機會品嘗民宿快閃店的餐點，團隊特別規劃3月19日於台北松山文創園區內舉辦「阮三个之一日快閃店」活動，節目主持人楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏，以及住宿來賓黃瀞怡（小薰）、林薇（小紅帽協會創辦人）將一同出席，並重現快閃店中的明星商品「手沖咖啡+鹹蛋黃磅蛋糕」，限量200份賣完為止！



