NBA／被丁丁絕殺 KD選擇包夾東契奇嘆：沒想到是他投
獨行俠今(17)日作客布魯克林，「丁丁」Spencer Dinwiddie在最後1秒投進絕殺三分球，率隊以113:111擊敗籃網，讓終場前10秒投進超前球的籃網球星Kevin Durant做白工，賽後大嘆，「我想說他會投關鍵球的機率很低。」
籃網和獨行俠激戰到最後一刻，KD在終場前10秒投進超前三分球，籃網領先1分，獨行俠最後一波進攻，籃網選擇貼上去包夾持球的Luka Doncic(東契奇)，讓旁邊的Dinwiddie逮到小空檔，接到Doncic的傳球後直接拔起跳投，砍進絕殺三分球。
KD對於自己選擇包夾Doncic的這個決定有些失望，「我認為他會投關鍵球的可能性很低…不過，這就是為何他年薪可以拿到2000萬美元的原因，他可以投進那球。」
不過或許KD當下的反應沒有錯，因為Dinwiddie季中加盟獨行俠前，在巫師最後10場比賽，場均僅8.3分、三分球命中率僅25%，但來到新東家後，10場比賽場均20.3分，三分球命中率飆到45.3%，更是連續第2場為球隊砍進致勝三分球。
Dinwiddie今天繳出獨行俠次高的22分4籃板，Doncic則攻下最高37分9籃板9助攻，籃網方面，KD拿到23分6籃板10助攻為最佳，Goran Dragic挹注次高21分。