老兵網紅參戰！陳竑任披綠袍選莒光鄉代　誓推廣戰地文化

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陳竑任說，這20年下來，一路參與做工、建設馬祖，看到馬祖一直在發展，自己也是覺得很高興。不過回過頭看自己住的西莒，相比四鄉五島的發展卻停滯不前，實在讓人感到落寞。
陳竑任表示，未來想貢獻自己在保存和推廣戰地文化的能力，還有社區服務的經驗，來為更多莒光鄉親服務，並替莒光鄉親發聲，希望能為莒光的發展盡更多心力。
李問則說，這次選舉，民進黨預估將在馬祖提名大約10位候選人，在四鄉五島參選議員、鄉民代表、村長等職務。民進黨史上第一次在馬祖基層選舉提名，希望為馬祖注入新活水，為地方政治帶來更多良性競爭，施政資訊也更加公開透明。
李問說，人稱「西莒達哥」的陳竑任，今天宣布參選莒光鄉鄉民代表。目前包括陳，自己很高興見到已經有6位候選人公開宣布參選，爭取初選提名。
李問介紹，陳竑任在莒光已經住了二十個年頭，可以說是對馬祖有深厚感情的「新馬祖人」，日久他鄉變故鄉。現在，老兵將踏上不同的戰場，再次出征前線，希望代表民進黨參選，為莒光帶來不同的理念，也為更多鄉親服務。
李問說，陳竑任雖然自稱「老兵」，但想法卻很新潮，可以說是馬祖的「網紅」。他的臉書社團「我愛西莒」有8000多位成員，和Youtube頻道有破千人追蹤，透過自己剪輯影片、自己拍照片，讓更多人認識莒光的美、了解莒光獨特的文化資產。
李問說，陳竑任凡事親力親為，熱心協助社區的活動，更長期致力於軍事碉堡的紀錄與活化，對於推廣莒光的觀光資源、紀錄莒光的民俗信仰與社區活動，都充滿了熱忱。
李問表示，陳竑任這些年來投入軍事文化資產紀錄，不僅成為台師大東亞系研究計畫顧問，更透過自己的力量，主辦許多老兵返鄉活動。他的努力，讓全國各地更多人重視並了解金門與馬祖的軍事文化資產。馬祖選舉充滿挑戰，但相信政黨良性競爭、有效監督的理念，也相信能讓民主「遍地開花」。