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老兵網紅參戰！陳竑任披綠袍選莒光鄉代　誓推廣戰地文化

▲自稱「老兵」的陳竑任正式宣布代表民進黨參選莒光鄉代。（圖／翻攝自陳竑任臉書）
▲自稱「老兵」的陳竑任正式宣布代表民進黨參選莒光鄉代。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-17 11:46:26

馬祖年底選戰布局受到關注，人稱「西莒達哥」的馬祖網紅「老兵」陳竑任，今（17）日正式宣布代表民進黨參選莒光鄉鄉民代表，他表示，自己看到西莒相比四鄉五島的發展卻停滯不前，實在讓人感到落寞，未來希望可以為莒光的發展盡更多心力；民進黨連江縣黨部主委李問則說，民進黨預估將在馬祖提名大約10位候選人參與各級民代選舉，相信政黨良性競爭、有效監督的理念，也相信能讓民主「遍地開花」。

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▲陳竑任說，馬祖可說是自己的第二個家了。（圖／翻攝自陳竑任臉書）
▲陳竑任說，馬祖可說是自己的第二個家了。（圖／翻攝自陳竑任臉書）
陳竑任說，自己今年61歲了，就年紀而言，算是一名老兵。2000年來到馬祖施做南竿機場工程開始，至今也超過20年，馬祖可說是自己的第二個家了。

陳竑任說，這20年下來，一路參與做工、建設馬祖，看到馬祖一直在發展，自己也是覺得很高興。不過回過頭看自己住的西莒，相比四鄉五島的發展卻停滯不前，實在讓人感到落寞。

陳竑任表示，未來想貢獻自己在保存和推廣戰地文化的能力，還有社區服務的經驗，來為更多莒光鄉親服務，並替莒光鄉親發聲，希望能為莒光的發展盡更多心力。

李問則說，這次選舉，民進黨預估將在馬祖提名大約10位候選人，在四鄉五島參選議員、鄉民代表、村長等職務。民進黨史上第一次在馬祖基層選舉提名，希望為馬祖注入新活水，為地方政治帶來更多良性競爭，施政資訊也更加公開透明。

李問說，人稱「西莒達哥」的陳竑任，今天宣布參選莒光鄉鄉民代表。目前包括陳，自己很高興見到已經有6位候選人公開宣布參選，爭取初選提名。

李問介紹，陳竑任在莒光已經住了二十個年頭，可以說是對馬祖有深厚感情的「新馬祖人」，日久他鄉變故鄉。現在，老兵將踏上不同的戰場，再次出征前線，希望代表民進黨參選，為莒光帶來不同的理念，也為更多鄉親服務。

李問說，陳竑任雖然自稱「老兵」，但想法卻很新潮，可以說是馬祖的「網紅」。他的臉書社團「我愛西莒」有8000多位成員，和Youtube頻道有破千人追蹤，透過自己剪輯影片、自己拍照片，讓更多人認識莒光的美、了解莒光獨特的文化資產。

李問說，陳竑任凡事親力親為，熱心協助社區的活動，更長期致力於軍事碉堡的紀錄與活化，對於推廣莒光的觀光資源、紀錄莒光的民俗信仰與社區活動，都充滿了熱忱。

李問表示，陳竑任這些年來投入軍事文化資產紀錄，不僅成為台師大東亞系研究計畫顧問，更透過自己的力量，主辦許多老兵返鄉活動。他的努力，讓全國各地更多人重視並了解金門與馬祖的軍事文化資產。馬祖選舉充滿挑戰，但相信政黨良性競爭、有效監督的理念，也相信能讓民主「遍地開花」。

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