汐止補習教師要「2童互搧耳光」還錄影 贏家拿獎金15元
新北市汐止一間英文補習班發生李姓男老師要求，2男童互扇巴掌，還揚言「贏的人可拿獎金15元」，更叫其他學生拍下過程，其原因居然是看見兩名男童相互推擠，相當離譜；男童家長得知氣得向李男提告，汐止警方16日搜索補習班，將老師帶回偵訊。
被害學童家長向新北市議員張錦豪陳情，自己看見兒子回家後臉頰有明顯瘀青，詢問之下得知是被「同學」打的，一問之下才知道，是他與同學在安親班內遊玩時，兩人稍微發生推擠，被李姓老師發現，「竟要求二人互搧耳光」；更惡劣的是，還找了一名高年級生幫忙扶住兩人的後腦勺且錄影戲謔。
在張錦豪陪同下，家長帶著2名男童前往醫院驗傷，並且提告妨害兒少身心發展、傷害罪等；張錦豪表示，該補習班何姓負責人與教唆學童互搧耳光的李姓老師為夫妻，雖名義上為短期外語補習班，但實質上卻有經營安親班業務，有照顧學童們課後輔導等工作，但對於成績較差的學生，卻經常口出惡言，甚至會罵小朋友笨、白癡、該吃藥了等語，恐影響孩子的身心發展。
新北市教育局在3月16日接獲通報，當天前往該班稽查，目前全案司法調查程序，若查證屬實，將由社會局依法裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰，該名李姓老師最重將永久不得擔任補習班教職；至於該補習班班疑似辦理安親課輔，教育局暫查無相關事證，未來會持續蒐證。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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