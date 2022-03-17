搶先體驗小米12！夜拍、對焦有感提升 無腦按快門即可
小米數字型號手機向來被視為年度旗艦款，今(17)日正式在台發表小米12系列， 包含6.28 吋 螢幕的小米12、6.73 吋 小米 12 Pro，以及 6.28 吋 小米 12X 共 3 款機型。第一時間上手體驗小米12 與 小米12 Pro ，兩款皆採用高通 Snapdragon 8 Gen 1 處理器，這次拍照功能有感升級，「夜拍」有著更大感光元件和防手震的支持，讓夜景不管是人像、廣角、超廣角都能有優秀的細節表現，「對焦」也是賣點之一，有著Xiaomi ProFocus 運動追焦技術，直接鎖焦連按看門，且都不需要特別模式，啟動最一般的拍照模式就能完成。
小米12 Pro搭載5000萬像素三主鏡頭組合，包含5000萬像素廣角鏡頭、5000 萬像素115°FOV超廣角鏡頭及5000 萬像素長焦鏡頭，三主鏡頭均支援夜景模式、HDR和4K 60 fps影片錄製功能。5000萬像素廣角鏡頭配備Sony IMX707超大型影像感光元件、2.44μm 4合1超像素及OIS光學防手震。小米12 則為5000萬像素廣角主鏡頭＋1300萬像素123°超廣角鏡頭＋500萬像素長焦微距鏡頭，5000萬像素廣角主鏡頭配備Sony IMX766感光元件及OIS光學防手震。兩款前鏡頭皆為3200萬畫素，並搭載人像夜景模式。為提升用戶體驗，不需手動點選任何選項，在正常「拍照」模式下，當自動偵測到夜間環境，UI將根據當下環境光源，決定跳出「夜景1S」、「夜景2S」或「夜景3S」，即為超級夜景演算法已自動啟動，此時直接按下拍照，將拍攝出最佳的夜景拍照效果。
這次還有Xiaomi ProFocus 運動追焦技術，可自動辨識人像與貓狗等動態主體並進行鎖定追焦，即使短暫出鏡，於三秒內重回鏡頭也可持續追焦；同時，搭載人眼追蹤對焦功能，在拍攝單人照片時，將優先針對人眼進行追焦，呈現眼神更加銳利的人像攝影。針對要鎖定追焦的對象，在自動追焦辨識下的白色對焦框上快速點擊兩下，對焦框變成黃色外框即為鎖定追焦。在鎖定對焦下，將會持續針對鎖定主體進行連續追焦，搭配全新的相機底層所提供的優異連拍速度。
實際體驗發現兩款手機在追焦表現提升相當大，像是拍攝大動作的衝浪畫面，可以直接鎖定焦點在運動者身上連續拍攝，同時鏡頭直接使用2倍變焦，依舊能精準對焦。同時也測試人眼對焦功能，在「拍照」模式下拍攝模特兒，即便突然回頭、轉圈都能立即偵測到人眼，拍出清晰的人臉照片，頗讓人驚豔的對焦技術，算是很有感的提升。 夜拍部分，真的就是強！拿iPhone 13 Pro相比，小米12的顯色更加清晰，很明顯的拉高暗部提亮整張照片，細節也都到位，很能討好眼球的夜拍效果，2倍變焦和超廣角即便手持都還能有不錯的細節表現，沒有過多噪點，人像夜拍也沒讓人意外，背景虛化確實，自拍膚質都自動優化。如果喜歡強烈拍照效果民眾，小米12系列在拍照上日拍、夜拍、人像都能方方面面到位，且即便只是最一般的「拍照」模式拍攝，透過AI自動判定場景，無腦拍都不NG。
小米 12 Pro重點規格
- 6.73螢幕，120Hz更新率
- Snapdragon 8 Gen 1處理器
- 50MP廣角＋50MP超廣角，115° FOV＋50MP長焦相機
- 32MP自拍前鏡頭
- 4600mAh、120W隨附充電器充電至 100% 只需 18 分鐘
- 螢幕下指紋解鎖
- 12+256GB 售價26999元
小米 12 重點規格
- 6.28螢幕，120Hz更新率
- Snapdragon 8 Gen 1處理器
- 50MP廣角＋13MP超廣角，123° FOV＋50MP長焦微距
- 32MP自拍前鏡頭
- 4500mAh、67W隨附充電器充電
- 螢幕下指紋解鎖
- 12+256GB 售價23999元