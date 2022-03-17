張景嵐「裸體躺臥室」等真命天子　預告閃婚時間點

張景嵐投資七位數，擔任保養品牌創辦人，昨（16日）受訪表示身上有2支手機，1支專門談公事，用LINE帳號「張小姐」親自聯絡廠商，由於對方不知道她是誰，張景嵐還會被廠商用不耐煩的口氣兇，她笑說：「我喜歡這種感覺，比較像個人，可以聽到真正的聲音，當藝人萬一身旁都是一些宦官，永遠聽不到真話，還覺得自己超棒，這很可怕吧。」
張景嵐自認戀愛對象就是工作，沉迷人類圖的她算出6月開始走戀愛運，5年內有可能步入禮堂，她談起戀愛沒有中間值，要嘛是陌生人，要嘛是家人，「我只有0跟100，朋友叫我不要再梭哈了，別把全部籌碼推出去，但感情一點一點放我反而比較痛苦，我還是做自己就好。」
張景嵐初戀約會了9個月才正式交往，她一向把觀察期拉得很長，一旦願意在一起就毫無保留，專家以人類圖形容她是一個房子，一開始把門關得緊緊的，但只要打開了門，連客廳都不用通過，「直接看到我的臥室，我裸體躺在上面。」所以她認為自己可能是閃婚族，「我可能觀察期很長才決定在一起，但是在一起短短時間就結婚。」
張景嵐最怕碰到有種男人說：「我養妳，妳待在家就好。」雖然知道另一半是好意，但是她聽在耳裡只覺得被剝奪工作的權利，自己並不適合相夫教子的生活，「我不怕死，我怕沒認真活過。」剛殺青一部影集的張景嵐，5月即刻進組拍偶像劇，工作步調馬不停蹄。