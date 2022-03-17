菲律賓總統大選即將登場　小馬可仕民調超過半數

《四方報》報導，菲律賓總統大選即將在今年5月9日登場，最新民調結果顯示，候選人小馬可仕支持率達6成，而另一名候選人、退役拳王巴喬在馬尼拉都會區支持率卻僅有0%，讓巴喬大呼不可能。
目前民調最高的候選人小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）是已故前獨裁者馬可仕(Ferdinand Marcos)的獨子，馬可仕曾獨裁統治菲律賓近20年，直到1986年在「人民力量」大規模示威中被推翻。馬可仕流亡海外，於1989年去世。但小馬可仕希望能延續家族傳統，重回權力之巔。現任總統杜特蒂的女兒薩拉(Sara Duterte-Carpio)已經同意將在明年大選中與他搭檔參選正副總統，這將是菲律賓兩大政治家族的結盟，因此聲望水漲船高。
民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）在14日公布2月18日到23日進行的民調結果，小馬可仕（Bongbong Marcos）獲6成選民青睞、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）支持率15%，排名3、4位的馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）及巴喬（Manny Pacquiao）各獲10%和8%選民支持。
「亞洲脈動」執行長塔布達（Ana Tabunda）接受ABS-CBN新聞台訪問表示，這是「亞洲脈動」1999年成立以來，首次看到多數菲律賓選民支持同一位總統候選人。總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年大選前，4月的民調支持率為39.4%，僅領先排名第2的候選人柏吾（Grace Poe）17.6個百分點。
分析家指出，小馬可仕的名字和前獨裁者同名，讓許多選民產生「移情作用」。對不少支持者而言，馬可仕時期大幅加強基礎建設，是菲律賓國家強盛、經濟繁榮的「黃金時代」，因此寄望小馬可仕一旦當選，可使菲律賓重拾往日風光。