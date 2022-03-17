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最美主播宣布完成大事：從容當媽　炎亞綸樂答應當乾爹

▲最美主播蔡尚樺宣布完成人生大事。（圖／蔡尚樺臉書）
▲最美主播蔡尚樺宣布完成人生大事。（圖／蔡尚樺臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-17 12:30:38

美女主播蔡尚樺因主持《全民星攻略》、《全明星運動會》知名度大開，32歲的她近日在臉書宣布「今年春節假期我做了一件大事，我終於去凍卵了！」蔡尚樺打了2周的排卵針，選在情人節當天取卵，與針筒的合照還釣出炎亞綸回應「嚇我一跳，以為是拿兩條！」

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▲蔡尚樺決定凍卵。（圖／蔡尚樺臉書）
▲蔡尚樺決定凍卵。（圖／蔡尚樺臉書）
▲蔡尚樺表示，身為台中人，能在自己故鄉主持跨年很幸福！（圖／台中市政府提供）
▲蔡尚樺長相甜美，擁大批粉絲。（圖／台中市政府提供）
蔡尚樺在臉書上透露，從28歲過後，單身姊妹們聚會的話題，逐漸從恨嫁轉為凍卵，「能不能不用擔心年紀太大生不出Baby的問題，可以讓自己不將就不勉強，找到一個真正適合且能共度一生的對象，再從容的進入婚姻當媽咪？」蔡尚樺極度害怕打針，但凍卵需要打2周的排卵針，便請爸媽和朋友幫忙，「在經過近兩週的醞釀和養大卵泡後，就訂在情人節這個良辰吉日取卵啦～還要往前先推算36小時去醫院打兩針又痠又麻的破卵針，療程終於要進入尾聲了！」

▲蔡尚樺這張照被炎亞綸誤以為拿驗孕棒。（圖／蔡尚樺臉書）
▲蔡尚樺這張照被炎亞綸誤以為拿驗孕棒。（圖／蔡尚樺臉書）
▲蔡尚樺32歲完成凍卵。（圖／蔡尚樺臉書）
▲蔡尚樺32歲完成凍卵。（圖／蔡尚樺臉書）
最後，蔡尚樺所有的卵都有成熟，也通通冷凍保存下來了，而蔡尚樺拿著針筒合照的模樣，好友炎亞綸一看誤會是驗孕棒「嚇我一跳，以為是拿兩條」，蔡尚樺笑說：「如果兩條可以請你當乾爹嗎」，炎亞綸大方表示「可以呀，但要付保護費喔。」其他藝人也回覆，「有對象就早點結婚啦！」、「新時代女性！猛猛的」、「妳好棒！」（編輯：薛羽彤）

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▲蔡尚樺凍卵獲得好友讚賞。（圖／蔡尚樺臉書）
▲蔡尚樺凍卵獲得好友讚賞。（圖／蔡尚樺臉書）

 

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