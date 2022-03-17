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徐媽不忍了！深夜臉書發火譙他「我回家摔鏡子」

▲大S再婚流言滿天飛，徐媽氣炸。（圖／黃春梅臉書）
▲大S再婚流言滿天飛，徐媽氣炸。（圖／黃春梅臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-17 12:45:292022-03-17 13:18:53

大S（徐熙媛）和韓星具俊曄農曆年前登記結婚，公佈婚訊前一天才告知徐媽（黃春梅），徐媽大為光火，一度放話大S不道歉就不見女婿，更要具俊曄「不要搶我女兒」，所幸冷戰約1個禮拜，母女終於破冰吃飯，小S也透露媽媽現在很愛具俊曄。不過昨（16日）爆出徐媽「以死相逼」大S的新聞，對此，徐媽深夜親自在臉書回應。

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▲徐媽（右）和大S因再婚一事鬧僵，已近1個禮拜沒有說話和通電話。（圖／黃春梅臉書）
▲徐媽（右）和大S關係緩和。（圖／黃春梅臉書）
徐媽上傳一張帶外孫到公園騎腳踏車的照片，寫下：「老娘與孫孫昨晚一起學腳踏車！孫孫超棒兩次課就騎的轉圈圈！」享受含飴弄孫的天倫時光，然而，話鋒一轉，她嚴肅地聲明：「建議：未經許可的話...不要瞎掰！」還說「我回家摔鏡子」並附上3個發火的圖案。

▲徐媽疑似回應謠言。（圖／黃春梅臉書）
▲徐媽疑似回應謠言。（圖／黃春梅臉書）
▲徐媽疑似回應謠言。（圖／黃春梅臉書）
週刊昨天報導，大S家宣布再婚當天，一票好友上門恭賀，沒想到，徐媽突然暴走，在大S面前質問：「妳是不是要逼死我？」報導又指大S打算私下把上億豪宅賣掉，改在南韓置產，針對一連串的爆料，大S忍無可忍，罕見發聲：「歐巴和我還沒見面，請大家不要高興過頭自編劇情。」

▲徐媽（左二）和3個女兒感情很好。（圖／黃春梅臉書）
▲徐媽（左二）和3個女兒感情很好。（圖／黃春梅臉書）
大S經紀人也出面闢謠：「週刊報導的真的太誇張了，並沒有報導中的跑進防疫酒店開會、賣房子、以死相逼這些事情發生，彷彿記者人在現場似的，這些報導並合理嗎？請大家冷靜點，不要再以訛傳訛了，知道大家都有報導的壓力，但是這樣當編劇真的太誇張了，通通不是事實，請大家冷靜！」（編輯：楊穎軒）


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