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談台灣解封條件　陳建仁：台灣須留意東南亞疫情

▲前副總統陳建仁。（圖／記者黃宣尹攝，2022.03.12）
▲前副總統陳建仁。（圖／記者黃宣尹攝，2022.03.12）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-17 13:04:06

我國前副總統陳建仁應「中華民國三三企業交流會」（三三會）邀請，在16日以「後疫時代的產業創新」為題演講。陳建仁指出我國自全球2020年新冠肺炎（COVID-19）爆發以來，歷經去（2021）年5月疫情肆虐，我國如何做到精準防疫，並肯定我國人民主動配合政府防疫措施，運用數位科技，達到所謂的精準防疫。陳建仁被問到如何看待新冠變種病毒Omicron對未來解封的可能影響，他認為，台灣解封不光是台灣本身做好準備，疫苗接種率高，因為台灣有來自東南亞移工，同時也須留意東南亞疫情。 

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陳建仁指出，有學者說Omicron是上帝給人類的禮物，從SARS 到MERS ，再到COVID-19，Omicron感染力越來越強。Delta的傳染力大概可以1個人傳給4個人，Omicron是可以傳給8個人以上。病毒變化讓傳染力越來越強，但以病毒要存活的角度來說，感染到越多人越好，感染到的人最好不會生病，傳給更多人，讓病毒持續活著，病毒演化過程也會讓重症比例越來越低。 

他說，在Omicron挑戰下，加上世界疫苗接種普及 有需要這麼擔心嗎？歐美開始思考，人類跟流感共存，從沒想過要消滅流感，歐美國家採取與病毒共存策略。而我們台灣本來以為打兩劑疫苗打到75%就夠了，沒有想到Omicron傳這麼快，現在發展出來的疫苗所產生的中和抗體效價，經過一段時間後會慢慢衰退，所以需要打第三劑，讓疫苗中和抗體效價維持高原期。 

陳建仁接著談到台灣解封的條件，他認為第一個是「我們準備好了沒，疫苗打夠了沒？」，目前台灣第三劑接種率約47%，他認為到了5、6月，第三劑接種率能夠到70多%。 第二個條件是是「外國準備好了嗎？」現在開放入境台灣是商務入境，但其實台灣有很多移工會進來，移工來自東南亞國家，「東南亞國家情況可能對我們來說也是一個考驗。」他說。

陳建仁預測今年夏天，北美、東亞包括韓國、日本以及歐洲等都可以解封，就像英國解封一樣。 台灣則因東南亞許多國家疫苗覆蓋率較不足，仍須衡量國外情況，而國外疫情瞬息萬變，相信指揮中心會進行最好評估，「慢慢地解封一定會出現」。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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