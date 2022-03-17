談台灣解封條件　陳建仁：台灣須留意東南亞疫情

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他說，在Omicron挑戰下，加上世界疫苗接種普及 有需要這麼擔心嗎？歐美開始思考，人類跟流感共存，從沒想過要消滅流感，歐美國家採取與病毒共存策略。而我們台灣本來以為打兩劑疫苗打到75%就夠了，沒有想到Omicron傳這麼快，現在發展出來的疫苗所產生的中和抗體效價，經過一段時間後會慢慢衰退，所以需要打第三劑，讓疫苗中和抗體效價維持高原期。
陳建仁接著談到台灣解封的條件，他認為第一個是「我們準備好了沒，疫苗打夠了沒？」，目前台灣第三劑接種率約47%，他認為到了5、6月，第三劑接種率能夠到70多%。 第二個條件是是「外國準備好了嗎？」現在開放入境台灣是商務入境，但其實台灣有很多移工會進來，移工來自東南亞國家，「東南亞國家情況可能對我們來說也是一個考驗。」他說。
陳建仁預測今年夏天，北美、東亞包括韓國、日本以及歐洲等都可以解封，就像英國解封一樣。 台灣則因東南亞許多國家疫苗覆蓋率較不足，仍須衡量國外情況，而國外疫情瞬息萬變，相信指揮中心會進行最好評估，「慢慢地解封一定會出現」。
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