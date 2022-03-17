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看《華燈3》變貴？Netflix共用帳號額外收費　3地區實施

▲共用Netflix帳號、分攤月租費省錢的網友哭哭了，Netflix宣布在3大地區率先測試，添加非同住的子帳戶額外收費2至3美元。（圖／取自pixabay ）
▲共用Netflix帳號、分攤月租費省錢的網友哭哭了，Netflix宣布在3大地區率先測試，添加非同住的子帳戶額外收費2至3美元。（圖／取自pixabay ）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-17 13:45:022022-03-17 13:49:20

當全台民眾正迫切期待明（18）日下午3點，苦等許久的《華燈初上》第三季將在Netflix播出，今（17）日卻傳出Netflix 將針對非同住者共用帳號額外收費，讓許多揪團分攤月租費的用戶心頭一驚。Netflix宣布未來幾周，率先在智利、哥斯大黎加、秘魯3個地區測試新計畫，其一就是「添加額外會員」，非同住者子帳戶將額外收費2至3美元。

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由於Netflix高級方案月付390元，可供4個裝置同時在線觀看，不少人都是找朋友或上網揪團共用帳號，藉此分攤月租費成本，每人每月付不到百元就能爽看。Netflix雖在官網明訂禁止非家庭成員共用帳號，卻始終沒有相關措施。不過現在Netflix不忍了，根據外媒報導，Netflix率先在3大地區推出新政策，未來非同住的子帳戶額外收費2至3美元，等於多付新台幣60至85元。

▲Netflix標準、高級方案，未來最多可添加2個非同住的子帳戶，將額外收費2至3美元，率先在智利、哥斯大黎加、秘魯地區測試。（圖／翻攝Netflix）
▲Netflix標準、高級方案，未來最多可添加2個非同住的子帳戶，將額外收費2至3美元，率先在智利、哥斯大黎加、秘魯地區測試。（圖／翻攝Netflix）
Netflix宣布，將在智利、哥斯大黎加、秘魯3個地區，率先推出2個全新測試計畫，第一便是「添加額外會員」，未來選擇標準、高級方案，最多能添加2個非同住的子帳戶，價格落在2至3美元，約是新台幣60至85元。

第二是「將個人資料轉移到新帳戶」，由於部份用戶會受新政策影響，因此Netflix同步導入個人資料轉移功能，把自己的播放清單、瀏覽紀錄、個人化推薦選項轉至新帳號。

Netflix並未對外說明，下一步是否會擴及全球，《NOWnews今日新聞》去電台灣Netflix也未獲回應。此次Netflix在3大地區測試非同住者額外收費計畫，雖然台灣地區暫未受影響，不過也代表Netflix開始正視非同住者共用帳號的問題。
 

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