我沒錯！蒲亭堅稱侵烏「合情合理」　首認遭制裁受打擊

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蒲亭指責，西方各國想要看到俄羅斯虛弱不振，因此違背區域誠信，藉由把俄羅斯踢出歐洲理事會來達到目的。「在虛偽的談話以及今天所謂的西方集體行動背後，是帶有敵意的地緣政治目標，他們就是不希望一個強大、主權的俄羅斯」。
16日稍早，歐洲理事會因侵烏行動，以216票同意、0票反對、3票棄權的壓倒性票數，通過將俄羅斯逐出歐理會的裁定。
蒲亭表示，若是西方認為俄羅斯會就此倒下，「那就是不了解我們的歷史和人民」。不過蒲亭同時也承認俄羅斯在西方制裁之下，俄羅斯正遭受苦果，通貨膨脹以及失業率上升，必須對經濟做出結構性改革。
這是俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動之後，蒲亭首次承認俄國正遭受西方制裁帶來的痛苦，但他強調將向俄國家庭給援助，同時安撫俄羅斯私人企業，稱它們在「克服當前問題上扮演著關鍵角色」。
蒲亭將制裁比喻為納粹德國時期反猶太人的集體迫害，痛批西方拿烏克蘭情勢當藉口，達成對俄羅斯進行制裁的目的，「西方甚至不隱藏他們的目標，就是要把整個俄羅斯經濟，每個俄羅斯人都搞垮。」但他同時強調，將會頂住制裁壓力。
蒲亭直言西方的敵意行動只會強化俄羅斯，且他們仍會達成這場軍事行動的目標，強調行動「按照計畫進行中」。
在俄羅斯發動侵烏行動之前，西方各國就曾警告，若俄羅斯揮軍將遭受大規模制裁，但俄羅斯仍決定於上月24日出兵。