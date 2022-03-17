COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

快訊／本土再+0！境外增91例　無死亡個案

▲指揮中心今（17）日舉行疫情記者會，由指揮官陳時中（右二）說明國內相關疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心今（17）日舉行疫情記者會，由指揮官陳時中（右二）說明國內相關疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-03-17 14:02:102022-03-17 14:04:25

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增91例COVID-19確定病例，為91境外移入(41例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心說明，今日新增境外移入個案為34例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自菲律賓(19例)、越南(13例)、法國、印尼及泰國(各4例)、美國、荷蘭、香港、瑞士及英國(各2例)、伊朗、緬甸、馬來西亞、韓國、波蘭、新加坡、巴西及巴基斯坦(各1例)移入，另29例調查中。入境日介於今(2022)年2月16日至3月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,671,753例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,649,534例排除)，其中21,583例確診，分別為6,036例境外移入，15,493例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

▲快訊／本土再+0！境外增91例　無死亡個案。（圖／指揮中心）
▲快訊／本土再+0！境外增91例　無死亡個案。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

本土+3！桃園婦送醫確診　列「聯邦銀行舊案」

快訊／+0消失！本土增3例　境外+87例

長者疫苗接種打氣增？500元獎勵奏效　陳時中：有增1成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
78.88%21.12%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀