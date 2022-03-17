獨厚侯家軍讓選區　林鼎超：都是流言蜚語

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針對外傳蔡明堂傾向連任不交棒的消息，蔡明堂受訪時則說，他不知道這個消息從何而來，僅聽聞黨部頃向現任優先的大原則；此外，他的兒子蔡政呈目前仍然持續勤跑基層，出席地方的各項活動，希望在未來在黨內的初選時，能獲得選民的青睞與支持，順利獲得國民黨的提名。
吳訓孝指出，關於惡質選舉的放話新聞，他要再次的強調，「我不需要協調，我在地方成長，在地服務，只會參加三重、蘆洲區的國民黨初選」；選舉不能新台幣，還要有新觀念！如果有人選擇在三重、蘆洲服務，只是因為在地方的看板多，錢多，這種過時觀念真的為人詬病，也是國民黨需要改革的地方。
吳訓孝補充，選舉不是看板掛的多、大撒幣才是一切，這點也是國民黨最為人詬病的地方，一定需要改變，這也是為什麼侯市長一直說國民黨需要改革；好像看板掛的多，錢多的人講話就大聲，這也背離了主流民意與年輕人的心聲，他真心希望這種象牙塔內的內容，不是黨內同志所發出來。
吳訓孝認為，不管是哪一位要競選公職的人，應該先跟地方多交流，認識這地方，多聽多看多做，才是進步與成長的基石，也才能做到民眾的心坎、地方的需求；他這次參選，除要讓三蘆這個地方更好，同時還想嘗試改變這裡的選舉風格，更期盼獲得大家的認同，他對三蘆方充滿期待，更對這次選舉有信心。