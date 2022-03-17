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獨厚侯家軍讓選區　林鼎超：都是流言蜚語

▲針對外傳新北市議員蔡明堂傾向連任不交棒的消息，蔡明堂受訪時則回應，他不知道這個消息從何而來，兒子蔡政呈持續勤跑基層、爭取支持。（圖／記者陳志仁攝）
▲針對外傳新北市議員蔡明堂傾向連任不交棒的消息，蔡明堂受訪時則回應，他不知道這個消息從何而來，兒子蔡政呈持續勤跑基層、爭取支持。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-17 13:43:29

地方盛傳新北市議員蔡明堂傾向連任不交棒，而為讓侯家軍吳訓孝順利獲得國民黨新北市第四選區（三重、蘆洲）議員的提名，新北市黨部有意說服韓家軍的林鼎超從轉戰它區；對此，林鼎超今（17）日回應，有耳聞一些不具代表性的人士提及，但這都是流言蜚語。

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▲林鼎超今（17）日回應，這都是流言蜚語。（圖／林鼎超臉書）
▲林鼎超今（17）日回應，這都是流言蜚語。（圖／林鼎超臉書）
林鼎超表示，依照國民黨的慣例，新人的出線應以民調結果進行協調，還沒做民調的情況下，這些的傳言令人匪夷所思，也會對有意的參選者造成阻礙；尤其三重、蘆洲是他的家鄉，參選議員是希望用自己的行政歷練回饋鄉里，不會考慮轉戰其它的選區，下周一定會去領表，且是選三重、蘆洲區。

針對外傳蔡明堂傾向連任不交棒的消息，蔡明堂受訪時則說，他不知道這個消息從何而來，僅聽聞黨部頃向現任優先的大原則；此外，他的兒子蔡政呈目前仍然持續勤跑基層，出席地方的各項活動，希望在未來在黨內的初選時，能獲得選民的青睞與支持，順利獲得國民黨的提名。

吳訓孝指出，關於惡質選舉的放話新聞，他要再次的強調，「我不需要協調，我在地方成長，在地服務，只會參加三重、蘆洲區的國民黨初選」；選舉不能新台幣，還要有新觀念！如果有人選擇在三重、蘆洲服務，只是因為在地方的看板多，錢多，這種過時觀念真的為人詬病，也是國民黨需要改革的地方。

▲吳訓孝再次的強調，「我不需要協調，我在地方成長，在地服務，只會參加三重、蘆洲區的國民黨初選」。（圖／吳訓孝提供）
▲吳訓孝再次的強調，「我不需要協調，我在地方成長，在地服務，只會參加三重、蘆洲區的國民黨初選」。（圖／吳訓孝提供）
吳訓孝補充，選舉不是看板掛的多、大撒幣才是一切，這點也是國民黨最為人詬病的地方，一定需要改變，這也是為什麼侯市長一直說國民黨需要改革；好像看板掛的多，錢多的人講話就大聲，這也背離了主流民意與年輕人的心聲，他真心希望這種象牙塔內的內容，不是黨內同志所發出來。

吳訓孝認為，不管是哪一位要競選公職的人，應該先跟地方多交流，認識這地方，多聽多看多做，才是進步與成長的基石，也才能做到民眾的心坎、地方的需求；他這次參選，除要讓三蘆這個地方更好，同時還想嘗試改變這裡的選舉風格，更期盼獲得大家的認同，他對三蘆方充滿期待，更對這次選舉有信心。
 

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