入侵烏克蘭「縱深作戰」受挫　專家解析俄軍犯的錯誤

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滕昕雲表示，前蘇聯的「縱深作戰」講求在與敵第一線部隊接觸的同時，就要攻擊敵後方全縱深的各級目標，並擊滅其預備隊。為達此戰略目的，迅捷之機動部隊做深遠的穿插突進，並動用空降部隊先期佔領敵後方重要目標，以期崩解敵人全般防禦體系。此次入侵烏克蘭，即是援引前蘇聯撲滅1968年捷克「布拉格之春」民主運動的用兵模式，以空降部隊先期控制機場，再以機械化部隊自多方面快速入侵，這是「縱深作戰」小規模運用的實兵成功案例。
滕昕雲指出，要征服國土遼闊的烏克蘭，至少要投入50萬人以上的地面部隊、1000至2000輛主力戰車，俄軍並未投入壓倒性兵力打他們擅長的戰爭。另外，俄羅斯陳兵烏克蘭邊界時間過長，烏克蘭部隊早已預期俄軍的入侵，提前預作防範，並擬定各種反應計畫，俄軍卻在閃擊戰失敗後，並未能立刻改變作戰計畫，進行兵力調整，以適應新局，同時在野戰作戰模式僵化，指揮參謀作業粗糙，缺乏聯合兵種的協同都是俄軍的戰術錯誤。
國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，俄軍雖然在邊境陳兵超過兩個月，但未透過動員方式儲備大規模入侵作戰所需要的物資，讓俄軍在後勤資源嚴重不足下倉促進兵，俄軍裝甲車輛可能因為燃料不足，避免油料消耗必須走公路，而陷入烏軍的防衛陷阱。
揭仲表示，在奇襲效果消退前，俄羅斯部隊無法迅速占領邊界地區的重要交通樞紐城市，例如基輔北方的切爾尼戈夫、東北部戰線的蘇米與哈爾基夫等，都造成俄軍後勤補給極大的不便。
國防安全研究院研究員歐錫富表示，蒲亭計畫在12小時取得烏克蘭的制空權、36小時摧毀烏克蘭軍方通訊、48小時包圍首都基輔，試圖讓烏克蘭澤倫斯基政府流亡，並在72 小時建立親俄傀儡政府。由於速戰速決的閃電戰受挫，俄羅斯戰略已轉變為包圍與「緩慢殲滅」（slow annihilation），俄軍意識到先前派遣輕裝機動部隊不足以應付戰局，開始將重裝武器裝備送至前線。這場消耗戰將演變為血腥攻擊城市與基礎設施，可能造成更多平民傷亡