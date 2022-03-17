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NBA／柯瑞傷退、K湯手被踢　柯爾場邊求聰明哥不要鬧了

▲勇士主帥Steve Kerr不滿綠衫軍「聰明哥」Marcus Smart先後侵犯「浪花兄弟」。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士主帥Steve Kerr不滿綠衫軍「聰明哥」Marcus Smart先後侵犯「浪花兄弟」。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-03-17 13:40:18

金州勇士今(17)日在主場以88:110不敵塞爾提克，終止4連勝，但更令人主帥Steve Kerr(科爾)不滿地是，綠衫軍「聰明哥」Marcus Smart先是讓Stephen Curry(柯瑞)傷退，之後又踢到「K湯」Klay Thompson。

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意外發生在第二節還有4分多鐘，塞爾提克傳球失誤，Curry和Smart都衝過去要搶在地上的球，雖然後者搶到了，但綠衫軍又失誤被抄截，Curry起身要加入快攻時，已明顯一跛一跛，而Smart回防跳起，落地時，腳卻勾在Thompson手臂上，被吹了一級惡意犯規。

接連2次傷害都跟Smart有關，讓Kerr相當不滿，要求裁判檢視這2次動作，並直接在場邊對綠衫軍板凳席高聲抗議，比賽恢復進行後，Kerr還叫住Smart，用雙手合十對他，拜託Smart不要再做危險動作了。

Curry在此次意外發生後退回休息室，最後宣布因左腿痠痛不會回歸，出賽14分鐘留下3分2助攻數據，賽後勇士球團宣布將進一步透過MRI檢查，而Thompson打完整場拿到全隊次高18分，勇士最高分則是Jordan Poole的29分。
 

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