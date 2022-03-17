拒譴責俄國就是幫凶　中國駐歐團：北約才要反省

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據報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前表示，對俄羅斯的任何軍事或其他類型支持，都是在幫助其對烏克蘭這樣一個主權獨立國家發動戰爭，將造成死亡、痛苦和巨大破壞。中國作為聯合國安理會成員，有義務真正支持和維護國際法，應同世界其他國家一起譴責俄羅斯。
中國駐歐盟使團對此回應，「不勞提醒，中國人民永遠不會忘記是誰轟炸了我們駐南聯盟大使館，對其他有關國家遭受的痛苦我們也感同身受」。
中國駐歐盟使團回嗆，國際法的踐踏者沒有資格向受害者講什麼叫正義。北約作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，持續擴張區域和領域，對世界和平與穩定起了什麼樣的作用，北約應反躬自省。
北約甫於當地時間16日對於烏克蘭戰火召開國防部長會議，與會者包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）。
史托騰柏格彼時指出，北約正強化集體防禦，目前有數十萬軍人處於高度戒備狀態，其中有10萬美軍在歐洲，歐洲有更多美軍是跨大西洋團結的強烈訊息。會議不僅討論俄國的侵略，還討論其所帶來的長期影響，北約應如何進一步強化威懾和防禦能力，避免俄國對北約捍衛所有盟國有誤判空間。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110317