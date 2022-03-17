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遭伊朗囚禁多年獲釋　2英籍伊朗政治犯返抵英國

▲兩名遭伊朗囚禁多年的英籍伊朗人扎哈里雷克里夫與阿蘇利昨天獲釋，今天清晨返抵英國。（圖／美聯社／達志影像）
▲兩名遭伊朗囚禁多年的英籍伊朗人扎哈里雷克里夫與阿蘇利昨天獲釋，今天清晨返抵英國。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-03-17 15:14:53

（中央社倫敦17日綜合外電報導）兩名遭伊朗囚禁多年的英籍伊朗人昨天獲釋，今天清晨返抵英國。

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兩人昨天獲釋之際，英國政府證實，已還清1份國防合約長年積欠的債務。

載有扎哈里雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）與阿蘇利（Anoosheh Ashoori）的飛機在阿曼短暫停留後，今天凌晨1時8分降落在英格蘭西南方的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）。

影片顯示兩人在駕駛艙和他們飛機的駕駛員談話後，下機穿越停機坪，往有家人等待的機場建築物走去。兩人看來都神情輕鬆，對著攝影機短暫微笑揮手致意後，進入機場建築物內。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）推文表示：「很高興扎哈里雷克里夫與阿蘇利安全抵達英國，和家人及所愛的人團聚。歡迎回家。」

扎哈里雷克里夫的夫婿李察（Richard Ratcliffe）在家中告訴法新社：「她想做的第一件事，總是要我幫她泡杯茶。」

阿蘇利的家人則說：「很開心…1672天前我們家的父親與丈夫遭到不公正的拘禁，從我們身邊被帶走，讓我們的家庭根基動搖。」

扎哈里雷克里夫家鄉選出的英國議員希狄克（Tulip Siddiq）在推特放上扎哈里雷克里夫微笑登機的照片,「過了漫長的6年，不敢相信我終於可以分享這張照片」。

兩人獲釋之際，世界強國在維也納針對伊朗核計畫的談判也接近定案。

特拉斯證實，經由阿曼、英國、伊朗外交協助，解決了可溯及1970年代及伊朗巴勒維王朝（Shah of Iran）時代的3.94億英鎊債務。

扎哈里雷克里夫與阿蘇利的家人認為，直到這筆債務解決之前，他們都被當成政治犯監禁。

扎哈里雷克里夫2016年在伊朗探親時遭到拘留，其後依密謀顛覆伊朗政權罪名被判有罪。但她竭力否認指控。

退休工程師阿蘇利則是在2017年被捕，罪名是擔任以色列間諜判刑10年。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110317

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