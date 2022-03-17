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壽司郎又出招！不用改名跳舞拿3萬　峮峮挑戰拍片網暴動

▲壽司郎又出招！這回不用改名，推出高額Let’s Shake舞蹈挑戰，拍片分享於個人社群帳號，其讚數最多者的前五名，第一名可獲得高達價值3萬元壽司郎餐券。（圖／翻攝「峮峮-吳函峮」臉書）
▲壽司郎又出招！這回不用改名，推出高額Let’s Shake舞蹈挑戰，拍片分享於個人社群帳號，其讚數最多者的前五名，第一名可獲得高達價值3萬元壽司郎餐券。（圖／翻攝「峮峮-吳函峮」臉書）

生活消費中心/綜合報導

2022-03-17 14:15:122022-03-17 14:20:36

樂於與顧客互動的日本第一迴轉壽司品牌「壽司郎」，去年改名「鮭魚」免費吃引爆了全台鮭魚之亂，2022初春又陸續推出一系列的好康活動。最新一招看準近來最新曝光的Let’s Shake舞蹈，開放讓民眾拍片挑戰，不僅有機會獲得高達價值3萬元壽司郎餐券，更破天荒吸引到台灣啦啦隊女神「峮峮」的目光，挑戰影片一上線，立即引起網友暴動，「女神可愛到心臟爆擊」、「桌上的壽司離女神這麼近可以嗎？」、「可惡的壽司，看我還不吃爆」。

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峮峮也大方與網友分享贏得大獎的秘訣：「左右夾壽司的動作是絕對不可少之外，想要在眾多網友中脫穎而出獲得讚數，勝出的關鍵點是『吸睛度』，不論是活潑帥氣、搞怪賣萌，盡情表現出自我風格及創意是最重要的！ 

▲原PO表示最近有兩位客人到壽司郎用餐，坐在店內一小時，花費卻是0元，而「暗黑手法」曝光以後，就連店員也沒轍。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲Let’s Shake舞蹈挑戰，其讚數最多者的前五名，第一名可獲得高達價值3萬元壽司郎餐券。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
只要於指定活動期間內，至台灣壽司郎店內用餐，以指定音樂拍攝Let’s Shake舞蹈挑戰影片，並公開分享於個人社群帳號，其讚數最多者的前五名，第一名可獲得高達價值3萬元壽司郎餐券，第二名至第五名則可獲得價值1萬元餐券。粉絲可以參考自己的影片之外，也可以至台灣壽司郎官方粉絲專頁參考官方教學影片。

在進行Let’s Shake舞蹈挑戰活動的同時，別忘了點上期間限定的「極上鮪魚大腹」來嚐嚐。有「海上黑金」美譽的黑鮪魚，入口甘甜鮮美，在嘴內化開的肥美油花更讓人魂縈夢牽，是老饕們眼中的夢幻逸品。期間限定、限量供應，沒吃到只能捶心肝！


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