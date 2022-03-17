壽司郎又出招！不用改名跳舞拿3萬 峮峮挑戰拍片網暴動
樂於與顧客互動的日本第一迴轉壽司品牌「壽司郎」，去年改名「鮭魚」免費吃引爆了全台鮭魚之亂，2022初春又陸續推出一系列的好康活動。最新一招看準近來最新曝光的Let’s Shake舞蹈，開放讓民眾拍片挑戰，不僅有機會獲得高達價值3萬元壽司郎餐券，更破天荒吸引到台灣啦啦隊女神「峮峮」的目光，挑戰影片一上線，立即引起網友暴動，「女神可愛到心臟爆擊」、「桌上的壽司離女神這麼近可以嗎？」、「可惡的壽司，看我還不吃爆」。
峮峮也大方與網友分享贏得大獎的秘訣：「左右夾壽司的動作是絕對不可少之外，想要在眾多網友中脫穎而出獲得讚數，勝出的關鍵點是『吸睛度』，不論是活潑帥氣、搞怪賣萌，盡情表現出自我風格及創意是最重要的！
只要於指定活動期間內，至台灣壽司郎店內用餐，以指定音樂拍攝Let’s Shake舞蹈挑戰影片，並公開分享於個人社群帳號，其讚數最多者的前五名，第一名可獲得高達價值3萬元壽司郎餐券，第二名至第五名則可獲得價值1萬元餐券。粉絲可以參考自己的影片之外，也可以至台灣壽司郎官方粉絲專頁參考官方教學影片。
在進行Let’s Shake舞蹈挑戰活動的同時，別忘了點上期間限定的「極上鮪魚大腹」來嚐嚐。有「海上黑金」美譽的黑鮪魚，入口甘甜鮮美，在嘴內化開的肥美油花更讓人魂縈夢牽，是老饕們眼中的夢幻逸品。期間限定、限量供應，沒吃到只能捶心肝！