央行升息1碼波及房貸戶 楊金龍坦言一年負擔多1.9萬元
中央銀行出乎市場預期升息1碼，反而沒有祭出第5波打炒房措施，今（17）日在央行理監事會後記者會上，總裁楊金龍被問到升息是不兼具打炒房效果？他表示「目前都控管很好，我們覺得還有空間，只是沒必要持續一直做下去」，但他也坦言升息確實會導致購置住宅成本上漲，會波及到房貸戶，就會影響房市，房貸族負擔增加，特別是第一戶，央行內部也估算過，若以內政部去年第3季新承作房貸金額平均763萬估算，1年利息負擔增加1萬9075元。
對於這次央行未再祭出第5波選擇性信用管制措施，楊金龍解釋，央行自2020年12月以來，4度調整選擇性信用管制措施，積極落實政府「健全房地產市場方案」的信用資源有效配置及合理運用，而實施至今，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度約37%，距離歷史高點還有段差距，有助於銀行降低授信風險與健全經營。
不過，他也強調，未來央行將持續關注不動產貸款及房地產市場發展情形，並檢視管制措施之執行成效，適時檢討調整相關措施內容，以促進金融穩定。
至於央行升息1碼是不是兼具打炒房效果？楊金龍說，這次升息主要不是在房市部分，但會波及到房貸戶，就會影響到房市，房貸族負擔會增加，特別是第一戶也會受影響，只是央行也事前估算過，以內政部第三季新承作房貸金額平均763萬估算，1年利息負擔增加1萬9075元。