疫苗打氣降溫！第27期疫苗預約 北市僅開3間中型接種站
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，不過似乎也讓疫苗施打的風氣逐漸下降。台北市副市長蔡炳坤今（17）日上午表示，目前正在預約中的第27期疫苗，北市府開出了14萬多劑的施打量能，不過預約狀況不太理想，呼籲尚未施打第三劑疫苗的民眾，若符合資格就盡速預約施打。
蔡炳坤表示，因為疫情趨緩的緣故，這個月台北市的疫苗打氣相當冷，所以中央並沒有再額外在配發疫苗。而現階段北市還有約3萬劑的AZ疫苗，即將在月底到期，蔡炳坤表示，按照現階段的預約狀況，恐怕會打不完，因此已經有提前向中央反應，若真的過期就交回給中央處理。
蔡炳坤指出，前一期疫苗預約時，北市開出了超過18萬的疫苗施打量能，不過僅只有2萬出頭的人完成預約，比例僅佔11.56%。「雖然提供65歲以上長者價值新台幣500元的商品禮券催打，仍不見太大起色。」蔡炳坤說，考量醫療人力配置，第26期已經將中型接種站從13處縮減為5處，至於第27期預約，則會再減少至3間施打站，分別為捷運雙連站、文山行政中心及台北車站。
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