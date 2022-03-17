T1／衝突中職熱身賽　部分轉播和開賽時間調整

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另4月4日、5日台灣啤酒英熊2場主場賽事，開賽時間將從下午3點提早到下午2點，聯盟五大轉播平台也將提早至2點進行直播。
ELEVEN SPORTS播出時間調整：
※G63臺中葳格太陽vs臺南台鋼獵鷹
原為3/19(六)15：00 延至3/19(日)21：00
※G64桃園雲豹vs高雄全家海神
3/19(六)17：30 延至3/20(日)11：30
※台灣啤酒英熊vs臺南台鋼獵鷹
3/20(日)15：00 延至3/20(日)21：00
※G45臺南台鋼獵鷹vs桃園雲豹
3/25(五)19：00 延至3/25(五)23：00(當日中職結束)
※G67台灣啤酒英熊vs高雄全家海神
3/26(六)15：00 延至3/26(六)23：00
※G68新北中信特攻vs臺中葳格太陽
3/26(六)17：30 延至3/27(日)01：30
台灣啤酒英熊主場開賽時間調整：
※G75 新北中信特攻vs台灣啤酒英熊
4/4(一)15：00提早至14：00
※G76 桃園雲豹vs台灣啤酒英熊
4/5(二)15：00提早至14：00
球迷依舊可利用愛爾達一台、Twitch、17Live、NOWnews準時觀看賽事。
T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。