COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

T1／衝突中職熱身賽　部分轉播和開賽時間調整

▲台灣運彩xT1聯盟今(17)日公告，有線電視直播平台ELEVEN SPORTS因轉播中華職棒官辦熱身賽，聯盟部分賽事轉播與開賽時間將進行調整，特此公告。（圖／T1提供）
▲台灣運彩xT1聯盟今(17)日公告，有線電視直播平台ELEVEN SPORTS因轉播中華職棒官辦熱身賽，聯盟部分賽事轉播與開賽時間將進行調整，特此公告。（圖／T1提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-03-17 14:34:13

台灣運彩xT1聯盟今(17)日公告，有線電視直播平台ELEVEN SPORTS因轉播中華職棒官辦熱身賽，聯盟部分賽事轉播與開賽時間將進行調整，特此公告。

我是廣告 請繼續往下閱讀
3月將有6場賽事在ELEVEN SPORTS延後播出，原開賽時間不變，其他四大轉播平台將依原開賽時間準時直播。

另4月4日、5日台灣啤酒英熊2場主場賽事，開賽時間將從下午3點提早到下午2點，聯盟五大轉播平台也將提早至2點進行直播。

ELEVEN SPORTS播出時間調整：
※G63臺中葳格太陽vs臺南台鋼獵鷹
原為3/19(六)15：00 延至3/19(日)21：00
※G64桃園雲豹vs高雄全家海神
3/19(六)17：30 延至3/20(日)11：30
※台灣啤酒英熊vs臺南台鋼獵鷹
3/20(日)15：00 延至3/20(日)21：00
※G45臺南台鋼獵鷹vs桃園雲豹
3/25(五)19：00 延至3/25(五)23：00(當日中職結束)
※G67台灣啤酒英熊vs高雄全家海神
3/26(六)15：00 延至3/26(六)23：00
※G68新北中信特攻vs臺中葳格太陽
3/26(六)17：30 延至3/27(日)01：30

台灣啤酒英熊主場開賽時間調整：
※G75  新北中信特攻vs台灣啤酒英熊
4/4(一)15：00提早至14：00
※G76  桃園雲豹vs台灣啤酒英熊
4/5(二)15：00提早至14：00

球迷依舊可利用愛爾達一台、Twitch、17Live、NOWnews準時觀看賽事。

T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。

T1／曾單場狂轟64分　新北特攻網羅35歲混血後衛夏樂

T1／好不容易回桃園主場　雲豹杜譽城十字韌帶斷裂報銷

PLG／結束隔離預告26日返台首秀　周儀翔期待對決辛巴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
78.91%21.09%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀